ONG avisan de que la trata de personas comienza con "falsas promesas" y llaman a ponerse en la "piel" de las víctimas

La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) ha puesto en marcha la campaña 'Falsas Promesas. La trata no comienza con la explotación, empieza con una falsa promesa'. - APRAMP

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) y Diaconía han advertido de que la trata de personas suele comenzar con "falsas promesas" y llaman a ponerse en la "piel" de las víctimas.

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas que se celebra cada 30 de julio, APRAMP ha puesto en marcha la campaña 'Falsas Promesas. La trata no comienza con la explotación, empieza con una falsa promesa', una iniciativa de sensibilización sobre cómo empiezan "muchas historias de trata", que invita a implicarse activamente en su prevención.

La organización alerta de que, "cada año, miles de personas son captadas mediante engaños, manipulaciones y falsas promesas que terminan convirtiéndose en situaciones de trata y explotación".

En este sentido, APRAMP asegura que "lo que comienza con una oferta de empleo, una oportunidad de futuro, una relación de confianza o la promesa de una vida mejor puede acabar suponiendo una grave vulneración de derechos humanos".

"La trata no empieza con la explotación. Empieza mucho antes, con el engaño", ha insistido, para después defender la importancia de dar a conocer las estrategias de captación y hacerlas visibles como "una forma de proteger a quienes pueden encontrarse en situación de mayor vulnerabilidad".

Así, la entidad invita a la ciudadanía a grabar un video, ya sea en grupo o de forma individual, diciendo a cámara: "No a falsas promesas. ¡No a la trata de personas!". Después, insta a compartirlo en las redes sociales con mensajes como 'La trata comienza con una #FalsaPromesa y ninguna persona debería ser captada ni explotada', 'Yo rompo con las falsas promesas. Yo rompo con la trata de personas', #ContraLaTrata #30J #EndHumanTrafficking #FalsaPromesa.

APRAMP pide a los ciudadanos que compartan estos videos con todos sus contactos, familiares y amistades; y les etiqueten en las publicaciones.

Por su parte, Diaconía se suma a la campaña internacional impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), aportando su propia propuesta creativa: 'Ponte en su piel', una iniciativa que invita a mirar la trata de personas "desde la empatía y desde lo cotidiano, recordando que ninguna persona está a salvo de convertirse en víctima".

EN UN IMAGINARIO LEJANO Y AJENO

"La trata a menudo se suele percibir en un imaginario lejano y ajeno, pero la podemos encontrar detrás de algo tan común como un anuncio de trabajo, un mensaje en redes sociales o una oferta demasiado buena para ser cierta", explica David Santos, técnico de prevención y sensibilización del proyecto #DesactivaLaTrata.

Diaconía alerta sobre una modalidad "en expansión" y es la explotación de personas, mediante coacción, para cometer fraudes en internet. La captación se produce a través de anuncios de empleo falsos que prometen puestos legítimos y bien remunerados, a menudo en el extranjero.

"Las víctimas viajan confiando en una oferta real y terminan confinadas en recintos vigilados, obligadas bajo violencia y amenazas a ejecutar estafas sentimentales, fraudes con criptomonedas u otros engaños digitales dirigidos a personas de todo el mundo", ha indicado.

"Desde Diaconía llevamos años advirtiendo de que la trata ha encontrado en internet un terreno fértil para captar a sus víctimas con la misma naturalidad con la que cualquiera de nosotros recibe un mensaje o ve un anuncio. Por eso queremos que 'Ponte en su piel' ayude a entender que esto no les pasa a otros, le puede pasar a cualquiera", ha afirmado Santos.