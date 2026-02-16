Fundación Madrina reparte mantas y ropa de abrigo ante la "situación crítica" por frío en la Cañada Real (Madrid)

Fundación Madrina reparte mantas y ropa de abrigo ante la "situación crítica" por frío en la Cañada Real - FUNDACIÓN MADRINA

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Madrina ha repartido este fin de semana calentadores, mantas y ropa de abrigo como parkas, forros polares y calcetines térmicos ante la "situación crítica" por frío en el Sector 3 de la Cañada Real, con cortes de luz persistentes, ha informado la organización en un comunicado.

Es una respuesta solidaria ante "el riesgo real de hipotermia por los cortes de luz". "No podemos esperar a que pase la judicialización del suministro. Hoy hay niños con labios morados", ha alertado Fundación Madrina.

"No podíamos esperar ni un minuto más. Hemos llegado y lo primero que hemos visto eran labios amoratados y madres abrazando a sus hijos para darles su propio calor", ha insistido el presidente y fundador de la entidad, Conrado Giménez.

La jornada, enmarcada en la campaña 'Para Fundación Madrina todos los días son Navidad', ha permitido atender a 60 menores de entre 0 y 14 años. "Mi hijo llevaba días sin dormir bien del frío. Esta noche, por primera vez, podrá descansar caliente. Parece un sueño", ha explicado una de las madres beneficiarias, que ha preferido mantener el anonimato.