CECU advierte de que hay más de 4,8 millones de hogares en situación de vulnerabilidad energética en España

Archivo - Un hombre enciende un interruptor con una factura de luz en la mano, a 3 de enero de 2022, en Madrid, (España). El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista vuelve a subir hoy, en concreto un 9,88% con respecto al precio del día an - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha alertado este lunes de que hay más de 4,8 millones de hogares en situación de vulnerabilidad energética en España, que llega a la Semana contra la Pobreza Energética sin una estrategia "clara y actualizada para abordar este problema que afecta a gran parte de la población".

En un comunicado, la organización ha criticado que la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) no se actualiza desde 2024 y la nueva (2026-2030) "sigue sin publicarse".

Además, la federación ha rechazado que de la estrategia en vigor "se implementaron menos del 60% de sus medidas" y ha añadido que "los indicadores de pobreza energética no solo no han mejorado, sino que algunos han empeorado".

CECU ha argumentado que los datos del INE y del Ministerio de Vivienda indican que en España hay 19,2 millones de viviendas, de las cuales 4.850.359 (25,16%) se encuentran en situación de vulnerabilidad, con ingresos netos mensuales inferiores a 1.500 euros.

"Sin embargo, los beneficiarios del bono social en diciembre de 2025 eran solo 1.725.902 hogares, lo que significa que este recurso solo llega al 35,6% de los hogares en riesgo de pobreza o exclusión social y que apenas el 8,98% del conjunto de hogares españoles recibe esta ayuda", ha explicado.

En este escenario, CECU pide la "automatización del acceso a ser beneficiario del bono social mientras no se implemente una tarifa social proporcional a su nivel de renta, como ocurre en Portugal"; así como la "implementación del principio de precaución, como ya se reconoce en la ley catalana, para evitar los cortes de suministro a quienes no pueden afrontar el pago de las facturas".

Por otro lado, sostiene que los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de diciembre de 2025 apuntan que de los 7.760 beneficiarios totales del bono social reconocidos como vulnerables severos en riesgo de exclusión social y que están siendo atendidos por los servicios sociales autonómicos o locales y recibiendo el 50% de la factura, 6.310 hogares están en Extremadura, 774 en Galicia, 362 en Andalucía (de los cuales 333 son de Málaga). "En la Rioja, Ceuta y Melilla, por ejemplo, no se registra ninguno", ha señalado.

"Es sorprendente que haya comunidades autónomas que no tengan ni un solo hogar reconocido como vulnerable severo. ¿Significa eso que no hay? No. Significa que no se están detectando, no se está atendiendo o no se está declarando. Y eso es una forma de invisibilizar el problema. Pero ¿se está trasladando la responsabilidad de esta atención a la capacidad económica de los servicios sociales correspondientes? ¿Hay presupuesto destinado para ello?", se pregunta Soledad Montero, de CECU.