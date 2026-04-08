Fundación Secretariado Gitano reclama una ley integral para el reconocimiento y la igualdad del pueblo gitano

Cartel de la Fundación Secretariado del Pueblo Gitano con motivo del Día Internacional. - FSG

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha reclamado una ley integral para el reconocimiento, la igualdad y la promoción del pueblo gitano coincidiendo con el Día Internacional que se celebra este miércoles, 8 de abril.

La directora general de la FSG, Sara Giménez, considera que no es posible comprender la identidad española sin reconocer la huella del pueblo gitano en su construcción histórica.

"Sin embargo", asegura Giménez, "a pesar de algunos avances y de una presencia consolidada, persisten importantes desafíos". En su opinión, "el desconocimiento sobre la diversidad, la historia y la identidad del pueblo gitano sigue alimentando actitudes de rechazo y discriminación". Asimismo, cree que "las desigualdades estructurales continúan afectando a derechos clave como la educación, el empleo o la vivienda, evidenciando que aún queda camino por recorrer hacia una igualdad real y efectiva".

Para la directora general de la FSG "es el momento de comprometerse como sociedad, como país, con la plena igualdad de los gitanos y las gitanas. Igualdad desde el reconocimiento de la diversidad y del valor de una identidad cultural propia, pero que forma parte de la historia y cultura compartidas de nuestro país".

Aunque admite que en los últimos años se han producido avances relevantes en el reconocimiento institucional y social del pueblo gitano, "es necesario consolidarlos mediante un compromiso firme y sostenido". Por ello, desde la Fundación Secretariado Gitano quieren impulsar la propuesta de una ley integral que garantice "el reconocimiento, la igualdad de trato y el progreso del pueblo gitano, abordando de forma global las desigualdades y reforzando el ejercicio pleno de derechos de las personas gitanas".

Para la organización, una ley integral puede ser una herramienta decisiva para avanzar hacia una sociedad más equitativa y cohesionada. "El marco de políticas que tenemos actualmente es insuficiente", según la directora de la FSG, quien ha reivindicado la necesidad de "un marco legislativo específico que dé garantía, integralidad y sostenibilidad a las políticas y medidas necesarias para la igualdad real y efectiva del pueblo gitano".

Ha recordado asimismo, que existen "referentes de leyes específicas para otros grupos que han conseguido un marco legal de protección atendiendo a factores de desigualdad o discriminación". "En el caso del pueblo gitano, la conjunción de factores que suponen vulneración de derechos es múltiple", ha concluído.

Con motivo del Día Internacional, la organización ha lanzado el cartel 'Por una ley que garantice los derechos del pueblo gitano' cuya imagen se apoya en dos elementos clave: el futuro del pueblo gitano y la identidad. A través de la imagen de una niña que porta con orgullo una bandera gitana, se pretende reflejar el progreso de un pueblo resistente que avanza pese a las barreras. Además, la imagen del cartel se acompañará de otra pieza de vídeo animada, para compartir por web, WhatsApp y redes sociales.