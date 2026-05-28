Rego señala que el 60% de jóvenes extutelados de 18 a 25 años no cuenta con autonomía económica suficiente

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego,en una fotografía de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado este jueves que nueve de cada diez jóvenes tutelados o extutelados estudian, trabajan o ambas cosas a la vez, pero sin embargo "alrededor del 60% de estas personas (entre 18 y 25 años) no cuenta con autonomía económica suficiente".

Así lo ha indicado Rego durante la apertura de las jornadas 'Caminar con derechos: hacia una plena emancipación', organizadas por la Red de Entidades para la emancipación juvenil (FEPA).

Según ha precisado, los jóvenes tutelados y extutelados, son chicos y chicas "que estudian, trabajan, participan y empujan, pero también jóvenes a quienes las condiciones materiales siguen poniendo demasiadas barreras". Para Rego, esta "es la cuestión central: que la emancipación no puede depender del esfuerzo individual".

En este sentido, ha denunciado que "el rentismo está robando los proyectos de vida a las y los jóvenes" y ha señalado que "la emancipación de las personas jóvenes no puede depender de cuanto aguanten o de si tienen una familiar que pueda rescatarlas cuando el mercado las expulsa".

Por ello, ha subrayado la urgencia de "atajar la especulación urbanística, que convierte el derecho a la vivienda en una fuente de negocio muy rentable para grandes empresas y fondos de inversión" y ha pedido "coordinación institucional" y "voluntad política".

A este respecto, ha señalado "la falta de voluntad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP" para aplicar la Ley de Vivienda aprobada en 2023, que permite fijar topes al alquiler en zonas tensionadas, y ha recordado que PP, Vox y Junts votaron hace unas semanas en el Congreso de los Diputados en contra de la prórroga de los alquileres.

Rego también ha asegurado que su departamento avanza en la Ley de Juventud, "que va a reconocer a las personas jóvenes como sujetos de derechos, va a incorporar garantías para su participación y va a situar la emancipación en el centro de la acción pública".

Asimismo, ha destacado que el ministerio "sigue dando pasos para fortalecer el sistema de protección y de acogimiento, con estándares comunes, con más garantías, con acompañamiento estable y con una transición a la vida adulta que no deje a nadie en el vacío".