Fundación Seres ve la convivencia intergeneracional un reto futuro: "Nunca habían convivido tantas generaciones juntas"

Participantes en la presentación del informe 'El reto intergeneracional en España: una visión de presente y futuro',. - FUNDACIÓN SERES

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación SERES ha presentado el informe 'El reto intergeneracional en España: una visión de presente y futuro', que identifica retos conectados en los ámbitos del talento, el mercado y la sociedad. Se trata de un un documento para analizar y comprender cómo la transformación demográfica, la desigualdad estructural y la disrupción tecnológica están redefiniendo el talento, el mercado y la sociedad.

El estudio no presenta a las generaciones como bloques homogéneos ni plantea una confrontación automática entre jóvenes y mayores. Su propuesta consiste en analizar cómo la edad se cruza con factores como el género, la situación económica, el territorio o las capacidades, y entender las fricciones generacionales como puntos de partida para la innovación, el aprendizaje mutuo y el diseño de respuestas más inclusivas.

Ana Sainz, directora general de Fundación SERES, ha señalado que "nunca habían convivido tantas generaciones al mismo tiempo". "Este cambio demográfico está transformando cómo trabajamos, vivimos y nos relacionamos. La Alianza Intergeneracional nace para transformar ese conocimiento en acción y construir respuestas compartidas que funcionen para todas las generaciones",ha argumentado.

Por su parte, la directora general y fundadora de TrustMaker, Sandra Sotillo, ha explicado una realidad compleja mediante un mapa de 13 retos intergeneracionales. Inés Temes, directora del Área de Innovación Social, Empleo, Educación y Voluntariado de Fundación Telefónica, e Irene Rodríguez, Head of Sustainability de Merck en España; y Casilda Heraso, directora de Selección de Emprendedores Ashoka y Nueva Longevidad de Ashoka, han abordado cómo conseguir que las personas, las capacidades y las oportunidades se encuentren mejor.

Salvador Noves, director de propuesta de valor de Segmentos Retail de CaixaBank, e Isabel Jiménez, directora de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa de Pérez -Llorca ; y Luis Castillo, presidente de Málaga Silver Economy Hub, han analizado cómo adaptar el mercado a unas trayectorias vitales cada vez más diversas y longevas.

Durante el diálogo se ha abordado la evolución de las decisiones financieras y patrimoniales, el desfase entre las nuevas formas de consumir o construir patrimonio y los marcos que deben acompañarlas, así como la necesidad de diseñar productos y servicios pensando en las etapas vitales y las necesidades reales de las personas.

Por su parte Ana López de San Román, directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de Ilunion, ha abordado la importancia de incorporar la autonomía, las capacidades y el proyecto de vida de cada persona. Guillermo de Juan, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Comunicación de GSK España, ha incidido en la prevención como una palanca esencial para llegar en mejores condiciones a vidas cada vez más largas. Y la directora general de Madrid Futuro, Natalia Peiro, ha completado el diálogo con una reflexión sobre los cambios que todavía necesitan las ciudades y las comunidades para responder a las nuevas formas de vivir, trabajar y cuidar .

Elsa Arnaiz, presidenta y fundadora de Talento para el Futuro y Beatriz Sánchez Guitián, directora general de la Fundación Máshumano han dialogado sobre las nuevas formas de trabajar y participar en la sociedad, la diversidad de las trayectorias vitales y la necesidad de abrir conversaciones pendientes entre generaciones.