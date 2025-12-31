La Fundación Vicente Ferrer amplía su misión a Filipinas: 13.000 beneficiados, 7.900 niños

La Fundación Vicente Ferrer amplía su labor a Filipinas para fortalecer la protección de la infancia - KATIA ÁLVAREZ, FUNDACIÓN VICENTE FERRER

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Vicente Ferrer ha anunciado que ampliará su labor a Filipinas con el fin de fortalecer la protección de la infancia por lo que, en colaboración con organizaciones locales especializadas en infancia, salud y derechos humanos, beneficiarán directamente a más de 13.000 personas, de las cuales 7.900 son niños.

La entidad ha precisado que esta actuación llega en un momento "crítico" después de los tifones 'Fung-Wong' y 'Kalmaegi', que han dejado más de 200 muertos, cerca de 1,5 millones de desplazados y cientos de desaparecidos. Una catástrofe que, a su juicio, "subraya la vulnerabilidad extrema de las comunidades más empobrecidas e impacta de manera especialmente grave a la infancia".

Para la directora general de la Fundación Vicente Ferrer, Luz María Sanz, la fundación llega a Filipinas "con la convicción de que la protección de la infancia solo es posible si se abordan los problemas desde la raíz". A su juicio, "la pobreza, la violencia y las enfermedades prevenibles no son realidades aisladas, sino síntomas de una misma desigualdad estructural que se deben enfrentar de forma integral".

Por ello, la fundación tiene previsto compartir su modelo de desarrollo integral en la región de Asia-Pacífico, a través de tres ejes prioritarios: la protección infantil, la educación inclusiva y de calidad para comunidades vulnerables --con especial atención a las poblaciones indígenas-- así como la respuesta sanitaria frente a la tuberculosis, una de las enfermedades con mayor incidencia en Filipinas.

En concreto, su labor se desarrollará en las islas de Luzón, Mindoro y Mindanao, donde, como ha señalado, la pobreza, la desigualdad y el impacto del cambio climático afectan de manera severa a la población más joven. Así, contemplan crear espacios seguros de juego, aprendizaje y fortalecimiento de mecanismos comunitarios de prevención y detección de la violencia.

Entre otras iniciativas, Fundación Vicente Ferrer destaca el apoyo a centros residenciales para adolescentes en riesgo de exclusión social y supervivientes de violencia o explotación sexual, donde reciben atención educativa, psicológica y sanitaria.

En este sentido, la fundación ha recordado que en el país asiático una de cada diez chicas filipinas de entre 15 y 19 años ha sufrido violencia física o sexual y estima que uno de cada cinco menores que usan internet ha sido víctima de abuso o explotación sexual en línea, lo que sitúa al país entre los principales focos mundiales de este tipo de delitos, según datos de la entidad.

De esta forma, en su modelo de cuidado alternativo, "los menores conviven en pequeñas casas dentro del refugio, lo que promueve una red comunitaria y desarrolla su propia autoconfianza", como ha explicado la directora general de la Fundación Vicente Ferrer, Luz María Sanz.

Otra línea de acción es el tratamiento de la tuberculosis, una enfermedad que "afecta de manera desproporcionada a familias empobrecidas y a menores", según Fundación Vicente Ferrer, que añade que Filipinas concentra casi el 7% de los casos globales de esta enfermedad, según datos de 2022.

A partir de la experiencia de la organización en India, Sanz ha asegurado que "combatir la tuberculosis no solo salva vidas, sino que también evita que miles de niños queden atrapados en ciclos de estigma, pobreza y exclusión".