La mitad de las ONG admite dificultad para tener personal cualificado y el 72% reconoce que el salario no es competitivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La contratación y retención de empleados es uno de los retos clave aara las ONG. Así lo reconoce el 52% de las ONG que admiten que atraer personal cualificado es un problema importante. A esto se une que siete de cada 10 organizaciones (72%) afirma que sus salarios no son competitivos en comparación con el sector privado.

Estos datos se desprenden del estudio realizado por el Personio, el Sistema Operativo de Personal para pequeñas y medianas empresas de 10 a 2.000 empleados, en el que han participado 1.100 ONG de 115 países. El estudio revela que los mayores retos en materia de Recursos Humanos residen en la captación y retención del talento, las condiciones de trabajo, el seguimiento y fomento del rendimiento de los empleados, la falta de herramientas y recursos de estos departamentos y el cumplimiento de marcos legales complejos.

Además, la entidades reconocen que los beneficios no monetarios en el sector no lucrativo no son tan comunes como en el privado: la

escasez de oportunidades de promoción y desarrollo, la falta de reconocimiento y las duras condiciones de trabajo -a menudo resultado de trabajar en regiones en crisis o en situaciones psicológicamente estresantes- hacen que su rotación de personal (15-25%) sea mayor que en las empresas privadas (10%).

Otra de las conclusiones del estudio es que la falta de equipos de recursos humanos y de herramientas digitales son un obstáculo

Según la encuesta, la mitad de las encuestadas (50%) tienen menos de diez empleados. Sin embargo, en el caso de las más pequeñas en particular, las tareas de recursos humanos suelen recaer en los propios directores generales, que tienen que asumir esta gestión además de otras tareas clave como la recaudación de fondos y la gestión de proyectos.

De media, alrededor del 50% de las organizaciones sin ánimo de lucro no cuentan con un empleado profesional a tiempo completo responsable de la gestión de personal. Como resultado, incluso los procesos de RR.HH. más sencillos, como la información periódica a los empleados o la introducción de una estructura organizativa coherente, a menudo no se llevan a cabo o se hacen de forma

insuficiente.

Asimismo, casi el 40% de las entidades encuestadas también cita la falta de herramientas de gestión de RR. HH. como uno de los mayores retos, con consecuencias tangibles. La falta de datos para las revisiones del rendimiento o el seguimiento del estado de los proyectos impide introducir criterios de evaluación normalizados para la productividad de los,empleados y dificulta demostrar el éxito y la existencia de estructuras profesionales y basadas en datos, sobre todo a los financiadores.

Según los líderes y profesionales de las organizaciones sin ánimo de lucro, el potencial sin explotar de la gestión de personas es inmenso y actualmente está desatendido. Sin embargo, aunque actualmente las ONG tienen que superar algunos retos en materia de recursos humanos, la Fundación Personio asegura que existen soluciones que facilitan la superación de estos obstáculos, aunque su uso es todavía "muy bajo".

Philipp Richter, director General de la Fundación Personio, ha explicado que "aquí esw precisamente donde los donantes y las fundaciones tienen la responsabilidad de transmitir su experiencia. Además de la financiación tradicional de proyectos, hay que centrarse más en inversiones estratégicas, por ejemplo en gestión de personal y procesos organizativos. Sólo así podrán crear una organización sostenible que ofrezca el mejor apoyo posible a su misión y a los empleados que la llevan"

"Los donantes y las fundaciones deben ir más allá de la financiación tradicional de proyectos y, en su lugar, conceder subvenciones plurianuales sin restricciones. Así se apoyarán inversiones a largo plazo que aborden las debilidades estructurales de las ONG", ha afirmado Nicola Croasta, directora general de la Impact46 que ha colaborado en el estudio.

Por ello, consideran quee cada vez es más importante que las ONG inviertan en sus empleados y adopten una visión más amplia de

la retribución. Además del salario ordinario, la satisfacción de los empleados también puede incrementarse a través de palancas no monetarias: por ejemplo, mediante la creación de un entorno agradable, horarios de trabajo flexibles, oportunidades de formación y desarrollo, el establecimiento de puntos de contacto de

apoyo o la mejora de las estructuras organizativas y de procesos, según los autores del estudio.