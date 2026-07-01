MSF inaugura en el Thyssen 'Esperanza a la fuerza', una exposición sobre Sudán para alertar de crisis humanitaria

Archivo - Personal sanitario de MSF atiende a un niño desnutrido en el centro de alimentación terapéutica del hospital de MSF en Metche, en el este de Chad, el 8 de agosto de 2024 - FINBARR O’REILLY - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha inaugurado este miércoles 'Esperanza a la fuerza', un proyecto expositivo e inmersivo con sede en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza que acerca al público a Sudán a través de su cultura, sus tradiciones y la realidad que vive su población tras más de tres años de guerra.

El recorrido incluye una experiencia central de realidad virtual que narra la historia de Mohammed Dafallah, técnico anestesista de MSF que se vio obligado a huir de El Geneina, capital de Darfur Oeste, debido a la guerra y que actualmente trabaja en un campo de refugiados en Chad.

La pieza, creada junto al estudio Blit y con la colaboración del artista Rashid Diab y la cantante Alsarah, combina ilustración 3D y vídeos 360º para sumergir al público en "la realidad cotidiana de millones de personas atrapadas por la guerra, sin acceso a servicios básicos ni protección", apunta MSF.

"La guerra en Sudán ha devastado el país, provocado el desplazamiento masivo de la población --cerca de 14 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares, muchas de ellas en múltiples ocasiones-- y destruido los medios de supervivencia de millones de personas. La violencia indiscriminada contra la población civil, la impunidad y las restricciones al acceso humanitario han provocado el colapso de servicios esenciales", añade la entidad en un comunicado.

La muestra, que estará en el Thyssen hasta el próximo 15 de julio, busca visibilizar una "crisis olvidada" y acercar a la ciudadanía a las historias de "resiliencia y supervivencia" de la población sudanesa.

Después de Madrid, 'Esperanza a la fuerza' continuará su recorrido por otras ciudades.