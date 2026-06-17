ONG del Comité de Emergencia llaman a fortalecer la protección de refugiados frente a las "rutas peligrosas"

June 2, 2026, Tyre, Tyre, Lebanon: Demolished buildings that were targeted by Israeli air strikes in the southern Lebanese port city of Tyre. - Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las ONG que forman el Comité de Emergencia (Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision) han llamado a fortalecer la protección de los refugiados en todo el mundo frente a la "inseguridad" y las "rutas peligrosas".

En este sentido, con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebra este sábado 20 de junio, ha pedido apoyo y protección para las personas que se han visto obligadas a desplazarse.

"Cuando no hay protección para las personas que huyen del peligro, la inseguridad se agrava ya que las familias se ven obligadas a emprender rutas peligrosas, los niños y niñas pierde años de aprendizaje, las mujeres y las niñas se enfrentan a mayores riesgos, y las comunidades de acogida se quedan sin el apoyo que necesitan", han advertido.

Asimismo, han recordado que más de 117 millones de personas se encuentran desplazadas por la fuerza en todo el mundo, según el último Informe Semestral de Tendencias de ACNUR. Además, han recalcado que la guerra en Sudán continúa provocando la situación de desplazamiento "más grande" en el mundo, con 13,4 millones de refugiados, solicitantes de asilo o desplazados dentro del país.

De la misma manera, han expuesto que la "violencia" en la República Democrática del Congo (RDC) y las "crisis prolongadas" en Ucrania, Afganistán, Siria y Myanmar, entre otros países, continúan provocando "grandes desplazamientos". En todos estos contextos, las ONG internacionales especialistas en ayuda humanitaria del Comité de Emergencia trabajan distribuyendo materiales de primera necesidad, alimentos, agua, saneamiento e higiene, proporcionando educación, refugios temporales, protección humanitaria e infantil y atención médica y psicosocial.

En Líbano, donde el Comité de Emergencia sigue activo para recaudar fondos y paliar las consecuencias del conflicto, se estima que 1,3 millones de personas se encuentran desplazadas, lo que representa casi una cuarta parte de la población del país. Aproximadamente el 80% --alrededor de 1 millón de personas-- se encuentran fuera de los refugios formales, en tiendas de campaña, en las calles, en edificios sin terminar o a la intemperie.

Acción contra el Hambre actúa en primera línea en contextos de desplazamiento forzado en más de 50 países, cubriendo necesidades básicas y protegiendo la dignidad de las personas afectadas. La organización distribuye alimentos, agua potable y kits de higiene, facilita el acceso a atención sanitaria, nutricional y apoyo psicosocial, y despliega equipos móviles para llegar a comunidades aisladas. Su intervención garantiza asistencia vital allí donde las crisis obligan a miles de familias a abandonar sus hogares.

APOYO A MÁS DE 600.000 PERSONAS EN UCRANIA

Mientras, Aldeas Infantiles SOS ha apoyado a más de 600.000 personas en Ucrania a través de los distintos proyectos de su Programa de Respuesta a Emergencias. Desde el inicio de la guerra, la organización de atención directa a la infancia ha proporcionado ayuda de emergencia, orientación y apoyo psicosocial a más de 166.000 niños y familias desplazadas dentro del país. También facilita 'Espacios Seguros' para niños y ofrece acompañamiento a largo plazo a niños y adolescentes heridos de guerra mediante atención médica, psicológica y rehabilitación.

Por su parte, Educo trabaja para que la educación no se vea interrumpida en ningún contexto porque "la educación protege, cura y empodera a la infancia". En Líbano, a través de espacios seguros para la infancia, actividades educativas y recreativas y apoyo psicosocial para niños, la organización ayuda a niñas como Farah, que tuvo que desplazarse en tres ocasiones abandonando la escuela en cada movimiento.

En Líbano, Entreculturas acompaña a personas refugiadas y desplazadas a través de espacios de acogida, apoyo educativo, atención psicosocial y protección. Entre ellas se encuentra Rudayna Mustafa, una mujer refugiada sudanesa acompañada por los equipos de Entreculturas en Beirut, que tuvo que abandonar su hogar junto a sus hijos a causa de la guerra y buscar refugio en la capital libanesa.

Por otro lado, Oxfam Intermón apoya a las personas que han huido de Sudán para buscar refugio en Chad y Sudán del Sur con higiene, saneamiento y servicios de protección. "La crisis de Sudán ha provocado uno de los mayores desplazamientos de la población. Los desplazamientos no son solo las movilizaciones de personas hacia lugares más seguros, son vidas interrumpidas, hogares abandonados y familias obligadas a empezar de nuevo en medio de la incertidumbre", ha advertido el Comité.

Plan International trabaja en más de 80 países para proteger los derechos de la infancia y garantizar que niños y sus familias puedan acceder a apoyo y oportunidades incluso en contextos de crisis y desplazamiento. En Sudán y en los países vecinos que acogen población refugiada --como Chad, Sudán del Sur, Etiopía, República Centroafricana o Egipto-- la organización responde a una de las "peores crisis" de desplazamiento del mundo centrada en ayuda humanitaria vital, protección infantil, acceso a educación, apoyo a supervivientes de violencia sexual y de género y distribución de alimentos y artículos esenciales.

Finalmente, World Vision brinda apoyo integral a millones de personas afectadas por el desplazamiento forzado, respondiendo con programas de emergencia, protección infantil y refugio, apoyo psicosocial, educación y asistencia sanitaria en contextos como Sudán o Siria. La organización también acompaña a los desplazados y refugiados por la guerra en Ucrania, la crisis de Venezuela, al tiempo que alivia el sufrimiento de la población rohingya en Bangladesh donde proporciona ayuda esencial. En medio de la "inestabilidad" en el sur del Líbano, la ONG World Vision y Shield Association implementan un programa de retención escolar, para ofrecer apoyo académico y un entorno seguro a niños. Esta iniciativa busca garantizar la continuidad educativa y mejorar el bienestar emocional de los menores afectados.