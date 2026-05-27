La ONG Mary's Meals insta al esfuerzo colectivo para acabar con el hambre en el mundo: "Está en nuestras manos"

Archivo - FREE TO USE PICS. October 2022. Press pics showing visit to Malawi visiting various schools, where Mary's Meals serve their school meals, to mark the 20th anniversary where the charity began. Location: Samama School. Pic shows: Mary's Meals volu - ANDREW CAWLEY - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La ONG Mary's Meals ha hecho un llamamiento al esfuerzo colectivo para acabar con el hambre en el mundo. "Está en nuestras manos", afirma el fundador y director ejecutivo de Mary's Meals, Magnus MacFarlane-Barrow, en línea con el lema del Día Mundial del Hambre de este año: 'El fin del hambre está en nuestras manos'.

"Este Día Mundial del Hambre nos recuerda que acabar con esta realidad no es una tarea ajena, sino una responsabilidad compartida. Está en nuestras manos. En Mary's Meals lo vemos cada día en las muchas manos que hacen posible cada comida: las que recogen leña, remueven las ollas, llenan vasos y platos, recogen donaciones y rezan por nuestro trabajo, todas ellas ayudando a que los niños puedan sentarse en clase y aprender", asegura con motivo de esta jornada, que se celebra este 28 de mayo.

Desde hace más de dos décadas, esta ONG trabaja "con la convicción de que el planeta produce alimentos suficientes para todos y de que ningún niño debería quedarse sin comer en un mundo de abundancia". Según las últimas estimaciones de Naciones Unidas, aunque la desnutrición mundial empieza disminuir, los avances siguen siendo insuficientes.

En todo el mundo, cerca de 43 millones de niños sufren desnutrición aguda, mientras que 78 millones de menores en edad de educación primaria (entre los seis y los once años) no están escolarizados. Solo el 27% de los alumnos de países de renta baja tiene acceso a programas de alimentación escolar.

En este sentido, Mary's Meals señala que sirve cada día comidas nutritivas en escuelas de 16 países de África, Asia, Oriente Próximo y Latinoamérica. Así, gracias a la ONG, muchos niños pueden acudir a la escuela, concentrarse en sus estudios y mirar al futuro con esperanza.

Por ejemplo, en Malawi, la organización llega a más de una cuarta parte de todos los niños en edad preescolar y de primaria, y miles de voluntarios colaboran para hacerlo posible, cambiando el futuro de la infancia del país. Muchas de las personas involucradas son, en su mayoría, madres y abuelas que afrontan también dificultades para conseguir comida.

Además, en lugares como la escuela primaria de Tafika, mujeres de aldeas cercanas se turnan para preparar la comida de los niños, un ejemplo de cómo funciona el programa sobre el terreno. Son "muchas manos trabajando juntas que pueden hacerlo posible", argumenta la ONG.

"Preparar comidas es nuestra forma de devolver lo que recibimos. Como padres, nos tranquiliza saber que nuestros hijos comen en la escuela, y los niños y niñas también saben que allí tendrán un plato asegurado. Ahora hay esperanza porque hay alimento, y eso significa también acceso a la educación para ellos", concluye Amy Nkola, voluntaria de la escuela de Tafika.