Oxfam Intermón reclama, ante la gravedad de los incendios, una respuesta "ambiciosa" que proteja a los más vulnerables

Terreno quemado - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Oxfam Intermón, ante la gravedad de los incendios forestales que afectan a distintas zonas de España, reclama una respuesta "ambiciosa y coordinada" frente a la emergencia climática que se traduzca en políticas, financiación y recursos públicos suficientes para anticipar los riesgos, proteger a la población y garantizar una recuperación de los territorios afectados.

En lo que va de 2026, los incendios forestales han afectado más de 170.0000 hectáreas en España, seis veces más que durante el mismo periodo del año anterior.

Ante estos siniestros, Oxfam Intermón traslada su solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas por los incendios y reconoce el trabajo de los equipos de extinción y emergencias, las administraciones, las organizaciones locales y las redes ciudadanas que están protegiendo a la población y atendiendo a quienes han tenido que abandonar sus hogares.

La organización considera que la prioridad inmediata "debe seguir siendo salvar vidas, proteger los territorios y los núcleos de población y garantizar una atención adecuada a las personas evacuadas". Al mismo tiempo, advierte de que la respuesta "debe ser sostenida en el tiempo, diseñada en la prevención, adaptación y mitigación, no únicamente cuándo aparecen las llamas".

El Consejo de Ministros ha declarado este martes los territorios damnificados zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, lo que permitirá activar beneficios fiscales y otras ayudas destinadas a paliar los daños sufridos por las personas, las viviendas, los negocios, las explotaciones y las administraciones afectadas. El Gobierno ha asegurado, además, que seguirá movilizando todos los recursos necesarios hasta la completa extinción de los incendios y ha advertido de que la nueva ola de calor prevista puede dificultar las labores de prevención y extinción.

Oxfam Intermón valora la puesta en marcha de estas medidas y pide que "las ayudas sean suficientes, que su tramitación resulte rápida, sencilla y accesible y que se priorice a quienes disponen de menos recursos para afrontar las pérdidas y reconstruir sus vidas".

"Los incendios son una emergencia humana, social y territorial. Además de destruir ecosistemas, viviendas y medios de vida, pueden dejar a muchas familias y municipios en una situación de mayor vulnerabilidad. Necesitamos urgentemente pasar de repuestas reactivas a una política estable de prevención, adaptación y recuperación", ha afirmado la responsable de Justicia Climática de Oxfam Intermón, Sofía del Valle.

Del Valle ha advertido de que el cambio climático "incrementa el riesgo, pero que una amenaza alcance dimensiones catastróficas depende también de cómo estén preparados los territorios". "La prevención durante todo el año, una gestión sostenible del territorio y unos servicios públicos sólidos pueden reducir considerablemente los daños", ha señalado.

Asimismo, ha explicado que "las llamas pueden alcanzar a cualquiera, pero no todas las personas disponen de los mismos recursos para ponerse a salvo o reconstruir sus vidas". "Una política climática justa debe proteger especialmente a quienes están más expuestos y tienen menos capacidad para recuperarse", ha añadido.

Oxfam Intermón reclama que la prevención de incendios se mantenga durante todo el año y no se limite a los meses de mayor riesgo. Además de reforzar los dispositivos de emergencia, considera que "es necesario invertir en la gestión sostenible del territorio, la protección de los ecosistemas, el acceso al agua, los servicios públicos y la capacidad técnica y financiera de los municipios".

Para la organización, las ayudas y las inversiones públicas "deben contribuir a reducir las vulnerabilidades previas, recuperar las infraestructuras y los servicios, sostener los medios de vida y preparar mejor los territorios frente a futuros fenómenos extremos".