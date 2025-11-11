El Plan de Empleo de Cruz Roja facilita una oportunidad laboral a más de medio millón de personas en 25 años

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha celebrado los 25 años de labor ininterrumpida de su 'Plan de Empleo', con el que genera oportunidades, reduce barreras personales y sociales, y promueve el acceso al empleo de personas en situación de vulnerabilidad, en colaboración con agentes clave para construir un mercado laboral más inclusivo.

En estos 25 años, ha logrado facilitar una oportunidad laboral a más de 552.000 personas, además de las 7.125 iniciativas de autoempleo apoyadas y consolidadas, así como activar laboralmente a 1,5 millones de personas (63% mujeres), en más de 660 puntos de atención, realizando para ello más de 75,15 millones de horas de atención.

Como señala la ONG, la formación y capacitación para el empleo es fundamental y de ello se han beneficiado cerca de 833.000 personas. El 44% de las personas que lograron la inserción laboral. Todas estas acciones han sido posible gracias a las más de 113.000 empresas y administraciones colaboradoras que han permitido materializar 317.000 alianzas por la inclusión laboral.

En un Congreso nacional celebrado los días 10, 11 y 12 de noviembre en el Auditorio de Zaragoza, Cruz Roja ha destacado no solo la puesta en marcha de esta estrategia, que cuenta con la colaboración del Fondo Social Europeo y el Ministerio de Trabajo, sino que ha visibilizado los desafíos y retos vinculados al mercado laboral presente y futuro y cómo impactan en las personas más vulnerables.

Así, aunque la realidad del mercado laboral en España ha mejorado en los últimos años, Cruz Roja señala que sigue mostrando desigualdades y falta de oportunidades que afectan sobre todo a determinados grupos sociales y colectivos específicos, como las personas jóvenes y mayores de 45 años, las de desempleo prolongado, de origen extranjero, con muy baja cualificación y mujeres en dificultad por brechas de género y de manera más intensa a personas que acumulan más de una desventaja.

El perfil de las personas atendidas ha variado significativamente desde los primeros años hasta la época actual. Así, mientras que en el año 2000 el 100% de la atención se dirigía a personas migrantes, hoy día el 40% de las personas que acuden al Plan de Empleo de Cruz Roja son autóctonas. Lo que se ha mantenido estable es el mayor porcentaje de mujeres atendidas (61% del total en el año 2000, al 65% que representan en la actualidad).

Otra variación significativa es la edad de las personas participantes. Así, mientras que en el año 2000 el 69% pertenecían al grupo de edad de 30 a 44 años, en el último ejercicio los porcentajes se han segmentado más, representando el mayor volumen de atención (35%) las personas mayores de 45 años.

La baja cualificación (57% frente al 79% de 2024) y personas desempleadas e inactivas (82% frente a 95%) siguen siendo perfiles recurrentes entre las personas atendidas en el Plan de Empleo. En los últimos años, se incrementa la presencia de personas que aun teniendo empleo no pueden cubrir sus necesidades básicas.

Cruz Roja añade que "en los últimos años, se incrementa la presencia de personas que aún con empleo no pueden cubrir sus necesidades básicas". Asimismo prevé que "España, al igual que el conjunto de Europa, se enfrentará a una serie de desafíos en el ámbito del empleo, la protección social de las personas y la inclusión social", como reflejo de tendencias globales y locales.

DESAFIOS

Sin embargo, la organización también reconoce que la transformación del mercado laboral, el envejecimiento de la población, la brecha territorial en el acceso al empleo y la inclusión laboral de nuevos colectivos vulnerables se presentan como los principales retos a abordar en un futuro inmediato.

Entre los principales desafíos que identifica, está la transformación del mercado laboral debido a la digitalización, la transición energética y demográfica. Por un lado, se crearán nuevos nichos laborales vinculados al desarrollo de estos campos; por otro, desaparecerán o se transformarán muchos empleos tradicionales.

Ante ello, le preocupa que las personas con menor cualificación, mayores de 45 años o en zonas rurales tendrán mayores dificultades de adaptación, lo que puede acentuar la desigualdad. De acuerdo con cifras de Eurostat de 2023, solo el 35% de la población en España tiene competencias digitales avanzadas.

También alerta del envejecimiento de la población --de cara a financiar el sistema de pensiones--, la precariedad y desigualdad laboral, la brecha territorial en el acceso al empleo, y la inclusión laboral de colectivos vulnerables (personas LGTBIQ+, en situación de pobreza, víctimas de violencia de género, migrantes, etc), entre otras cuestiones.

Por ello, la directora nacional del Área de Empleo de Cruz Roja, Maika Sánchez, pone el acento en "la necesidad de generar oportunidades que avancen hacia la igualdad en el acceso a los derechos, a través de iniciativas que promuevan el derecho a un empleo decente, capaz de cubrir las necesidades básicas de las personas y permitir la construcción de proyectos vitales sostenibles".

"Para ello, resulta clave la participación activa de las administraciones públicas en todos sus niveles -nacional, autonómico y local-, y especialmente el respaldo del Fondo Social Europeo, en el presente y en el futuro, junto con la cooperación del sector empresarial", ha aseverado.