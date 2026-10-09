El Tercer Sector exige "libertad, seguridad e independencia" frente a los señalamientos y la polarización política

Acto conmemorativo del Día Nacional del Tercer Sector 2026, con el lema 'Polarización y cuidado de la democracia: el papel del Tercer Sector', celebrado en CaixaForum, en Madrid. - PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones que integran la Plataforma del Tercer Sector han pedido este viernes "libertad, seguridad e independencia" frente a las amenazas y el señalamiento, como han puesto de manifiesto en el acto conmemorativo del Día Nacional del Tercer Sector 2026, celebrado este viernes con el lema 'Polarización y cuidado de la democracia: el papel del Tercer Sector'.

En este sentido, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha compartido en el acto la Declaración del Tercer Sector para trasladar "el compromiso compartido de las entidades sociales con la defensa de los derechos, la cohesión social, la convivencia y el fortalecimiento de la sociedad civil organizada".

"Las entidades del Tercer Sector desempeñamos una función esencial para la sociedad, contribuyendo cada día a la defensa de derechos, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la cohesión social", ha subrayado en el acto, celebrado en CaixaForum de Madrid.

De la misma manera, las entidades que conforman la Plataforma --Cruz Roja Española, Cáritas Española, ONCE, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Plataforma del Voluntariado de España, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), Plataforma de ONG de Acción Social, Plataforma de Infancia y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-- recuerdan en el documento que su labor se desarrolla de acuerdo con el ordenamiento jurídico, los principios democráticos y los compromisos internacionales de España en derechos humanos, cooperación, acción humanitaria y protección social.

Asimismo, destacan que canalizan el compromiso de millones de personas que participan, colaboran o trabajan en sus estructuras, constituyendo una "parte fundamental" para garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía

"En un contexto social y político cada vez más complejo y polarizado, queremos reafirmar una convicción básica: los derechos humanos y la dignidad de todas las personas constituyen la base de nuestra convivencia. Y para ello, todas las personas deben poder ejercer plenamente sus derechos y su ciudadanía en condiciones de libertad, de igualdad real y efectiva, garantizando los apoyos y ajustes necesarios", aseguran.

Igualmente, advierten de que la pluralidad forma parte de una sociedad democrática, pero recalcan que "los derechos fundamentales no pueden depender del clima político ni de quién sea la persona que necesite protección". "La diferencia y la discrepancia son legítimas. La violencia y la amenaza no lo son", indican.

En esta misma línea, rechazan "cualquier forma de violencia, acoso o intimidación dirigida contra personas, colectivos u organizaciones" y expresan "preocupación" cuando quienes son objeto de estas actuaciones son profesionales, personas voluntarias o entidades sociales por el hecho de desarrollar su labor. "Desempeñan un papel fundamental para llegar a miles de personas en situación de vulnerabilidad y reclamamos el máximo respeto a su compromiso", apuntan.

Para la plataforma, el Tercer Sector debe poder desarrollar su actividad "con libertad, seguridad e independencia". De esta forma, entiende que el debate sobre su actuación es legítimo y forman parte de una sociedad plural. Si bien, avisa de que "el señalamiento, las amenazas o las agresiones no pueden normalizarse ni convertirse en una forma aceptable de confrontación social o política".

"NO ESTAMOS CON UNOS PARTIDOS NI CONTRA OTROS"

"Las entidades sociales no estamos con unos partidos ni contra otros. Estamos con los derechos. Nuestra responsabilidad es con las personas, con sus derechos y con su dignidad", afirma, al mismo tiempo que destaca el trabajo de la plataforma "con transparencia" y su diálogo con fuerzas políticas de distintas sensibilidades.

Del mismo modo, las entidades defienden que "una sociedad cohesionada no puede construirse enfrentando a unas personas con otras, ni unas necesidades con otras; tampoco alimentando o justificando los discursos de odio y el racismo".

Finalmente, la plataforma ha reafirmado su compromiso con los derechos humanos, la convivencia, la cultura de paz y la consolidación de una sociedad "más cohesionada, inclusiva y respetuosa con la dignidad humana".

"Queremos seguir colaborando con las administraciones públicas, empresas, agentes sociales y con el conjunto de la ciudadanía para afrontar los desafíos sociales presentes y futuros desde el diálogo, la solidaridad y el respeto a los derechos fundamentales", ha concluido.

En el acto, también se ha presentado el estudio 'Polarización y Tercer Sector en España. Análisis y respuestas desde las entidades', en el que se ha puesto de manifiesto que principales canales de polarización son las redes sociales, los medios de comunicación, el debate político y el debate institucional.

"El uso instrumental de los temas sociales, convierten la defensa de los derechos fundamentales en una disputa partidista", ha alertado la presidenta de la Plataforma de ONG y vicepresidenta de Cohesión, Participación y Mejora de la Gobernanza de la Plataforma Tercer Sector, Yolanda Besteiro.