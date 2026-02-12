La Universidad Pública de Navarra, la Fundación ONCE y el SEPE, entre los Premios Fundación Secretariado Gitano 2025

Premios Fundación Secretariado Gitano. - FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Fundación ONCE, Aquí hay trabajo de TVE, el policía José Antonio Jiménez y la activista Loli Fernández han sido reconocidos con los premios Fundación Secretariado Gitano 2025.

Con estos galardones, la fundación quiere destacar la labor de personas, entidades o instituciones que promueven el avance en la inclusión social y la igualdad de oportunidades del pueblo gitano.

En concreto, la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha sido galardonada en la categoría de 'Educación es futuro' por promover "el acceso a una titulación universitaria" y reforzar "la apuesta por la promoción de los gitanos y las gitanas".

El programa de RTVE Aquí hay Trabajo, ha sido premiado en la categoría 'Comunica con ciencia' "por impulsar una comunicación responsable y transformadora que visibiliza, valora y dignifica el talento de las personas gitanas en su acceso al empleo".

Por su parte, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha sido reconocida con el premio 'Empresa transformadora' "por impulsar el Plan de Empleo para la Población Gitana en España (2025-2028), iniciativa pionera y un referente para las políticas públicas al ofrecer medidas específicas y adaptadas a la población gitana".

Mientras, en 'Solidaridad con G' han sido premiados la Fundación ONCE "por su compromiso sostenido con la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora del acceso al empleo de personas gitanas en situación de vulnerabilidad" y el policía nacional José Antonio Jiménez Giménez, de Zaragoza, "por impulsar una práctica profesional policial basada en la igualdad y el enfoque de derechos humanos, así como en garantizar la dignidad, protección y no discriminación de las personas gitanas".

Además, Loli Fernández, activista gitana de Granada, ha sido reconocida en la categoría 'Tío Valentín' "por su trayectoria como referente para el pueblo gitano en la promoción de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, abriendo caminos de oportunidad y justicia".