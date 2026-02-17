El Gobierno prórroga un año más, hasta marzo de 2027, las tarjetas de extranjeros para ucranianos

Archivo - Varias banderas de Ucrania durante la ofrenda floral a la Virgen del Pilar el día de su festividad, a 12 de octubre de 2022, en Zaragoza, Aragón (España). Este año la ofrenda celebra su 63ª edición y se suman 11 grupos más de los que se pudieron - Fabián Simón - Europa Press - Archivo

El Ministerio del Interior ha prorrogado "directa y automáticamente" hasta el 4 de marzo de 2027 la validez de las tarjetas de identidad de extranjero expedidas a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania beneficiarias de protección temporal en España, según se desprende del Boletín Oficial del Estado (BOE).

En este sentido, recuerda que el 4 de marzo de 2022, el Consejo de Europa adoptó la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382, por la que "se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania con el efecto de que se inicie la protección temporal".

Conforme con la Directiva, la protección temporal se aplicó durante un período inicial de un año, hasta el 4 de marzo de 2023 y, con posterioridad, se ha ido prorrogando automáticamente por periodos de un año: hasta el 4 de marzo de 2024, hasta el 4 de marzo de 2025 y hasta el 4 de marzo de 2026.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska indica que "por razones de eficacia y eficiencia" no es necesario obtener una nueva tarjeta de identidad de extranjero a efectos de cumplir con las obligaciones dispuestas en el artículo 209 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre.

No obstante, Interior aclara que esta decisión no afecta a la obligación de entregar su tarjeta que tienen las personas que han renunciado a la protección temporal.

Por último, el Ministerio del Interior destaca que este acuerdo se comunicará a las instituciones de la Unión Europea con el fin de que dicha prórroga sea conocida por los demás Estados miembros, así como "por razones de seguridad jurídica".