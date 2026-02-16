Redondo tacha de "peligroso" el mensaje de Guardiola: "No puede decir que es feminista y asumir las políticas de Vox"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha tachado de "realmente peligroso" el mensaje de la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola --quien ha asegurado que el "feminismo real" que defiende, "jamás puede ser un escollo" con Vox-- y ha advertido de que "no se puede decir que uno es feminista y al mismo tiempo asumir las políticas negacionistas y machistas de Vox".

"El mensaje de la señora Guardiola es realmente peligroso, porque es incoherente y además es cínico. El Partido Popular y la señora Guardiola están demostrando que quieren a toda costa sorber y soplar, estar en misa y repicando, nadar y guardar la ropa. No se puede decir que uno es feminista y al mismo tiempo asumir las políticas negacionistas y machistas de Vox, de la extrema derecha", ha subrayado la ministra de Igualdad en un vídeo enviado por el Ministerio de Igualdad.

Redondo ha añadido que el Gobierno "no va a consentir ese tipo de tergiversaciones y de manipulación del lenguaje", al tiempo que ha instado a las mujeres a "reaccionar" frente a una "derecha extrema y extrema derecha" que "son dos gotas de agua".

"Es una burda falacia y creo que es muy importante hacer ver que efectivamente la señora Guardiola es parte también de ese discurso de Vox con el que pretende además utilizar los derechos de las mujeres como moneda de cambio en un gobierno hipotético futuro de la extrema derecha y la derecha extrema", ha subrayado.