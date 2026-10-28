El Defensor del Pueblo expresa su "preocupación" por el accidente de tren en Toledo que "habrá que aclarar"

Archivo - El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, comparece durante la Comisión Mixta de Relaciones, en el Congreso de los Diputados, a 26 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha manifestado su "preocupación" ante el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, un siniestro que ha calificado de "gran gravedad" y que, según ha remarcado, "habrá que aclarar", al mismo tiempo que ha trasladado su solidaridad con los afectados.

"También agradecemos, como siempre, la labor que están haciendo toda la ciudadanía y todos los servicios, cuerpos de seguridad y servicios sanitarios para dar respuesta a este accidente, que habrá que aclarar, aunque se está diciendo que es un fallo humano, pero a mí no me corresponde valorar eso", ha asegurado en declaraciones difundidas por la institución que recoge Europa Press.

Asimismo, Gabilondo ha afirmado que, a pesar de que "no está todavía definido el número de víctimas", se trata de "un accidente de gran gravedad". "Por tanto, lo primero es solidaridad, afecto a los familiares de los fallecidos y también a los de múltiples heridos. Esperemos que puedan recuperarse lo antes posible", ha subrayado.

Finalmente, ha indicado que ha estado siguiendo de cerca el alcance de la noticia a través de los medios de comunicación. "Nos sentimos, como es lógico, vinculados a todos los que están padeciendo, que están padeciendo con ellos toda España", ha concluido.

Los defensores del Pueblo de España se encuentran actualmente reunidos en La Palma en las 39 Jornadas de Coordinación. Todos ellos han trasladado su "más sentido pésame" a familiares y amigos de las víctimas del accidente ferroviario.

También han mostrado su "agradecimiento y reconocimiento" a los servicios de emergencia, los equipos sanitarios y todas las personas que trabajan en la atención y asistencia a las víctimas de esta tragedia. Además, han expresado su deseo de que "la solidaridad de todo el país contribuya a sobrellevar estos difíciles momentos".