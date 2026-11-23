La Defensora del Pueblo en funciones, Teresa Jiménez-Becerril - DEFENSOR DEL PUEBLO

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 organizaciones han firmado un manifiesto en el que reclaman a la Defensora del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, en funciones que "restablezca el Área de Migraciones e Igualdad de Trato, con dirección, personal y medios propios", mientras Jiménez-Becerril niega su "desmantelamiento" y lo limita a una "reorganización interna" que persigue una "optimización" de los procesos de funcionamiento.

En el comunicado, firmado por Red Acoge, Caminando Fronteras, Plataforma de Infancia, Cáritas Española, Diaconía España, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, CEAR, Secretaría de Igualdad UGT, Save the Children, CCOO, Podemos o la Federación Estatal LGTBI+, entre otras organizaciones, lamentan "la decisión por sorpresa" de la Defensora del Pueblo en funciones y advierten de que adscribir las migraciones al Área de Seguridad y Justicia supone "un completo abandono de la perspectiva de derechos humanos".

"Sitúa a las personas migrantes y solicitantes de asilo en el terreno del orden público y deja sin espacio propio la lucha contra la discriminación. Es una opción impropia de un órgano de las Cortes Generales con un mandato específico de protección de derechos", subrayan.

En concreto, señalan, citando el Informe Anual del Defensor del Pueblo, que el área de migraciones tramitó durante 2025 el 11,9% de las quejas ordinarias y casi la totalidad de las actuaciones urgentes del servicio de guardia, un volumen que, a juicio de las entidades, "exige un equipo especializado, con dirección y criterio propios".

Además, apuntan que la decisión se adopta "en el peor momento posible" ya que desde el 12 de junio de 2026 se aplica el Pacto Europeo de Migración y Asilo que obliga a los Estados a contar con un mecanismo independiente de supervisión de los derechos fundamentales. "Prescindir del área especializada cuando la institución afronta estos retos específicos debilita la supervisión allí donde más falta hace: en el triaje y en el procedimiento de frontera", alertan.

En cuanto al ámbito de igualdad de trato, lamentan que su ámbito propio "desaparece precisamente cuando inicia su despliegue la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que vincula a todas las Administraciones que el Defensor del Pueblo supervisa y cuya Autoridad Independiente (artículo 40), recién puesta en marcha, requiere en esta institución un interlocutor especializado".

Por ello, piden a la Defensora del Pueblo en funciones que deje sin efecto la reorganización y "que se abstenga de adoptar decisiones estructurales" mientras dure la interinidad porque, según indican, "ninguna institución de derechos humanos puede ponerse al servicio de un proyecto partidista".

UN PROCESO "HABITUAL"

Por su parte, la Defensora del Pueblo en funciones ha explicado que se trata de una "reorganización interna", lo ha achacado todo a un "equívoco" y ha denunciado "algunas publicaciones falsas" que, a su juicio, pretenden "desprestigiar" su persona y el trabajo "independiente" de la institución.

En este sentido, desde la institución han explicado a Europa Press que Jiménez-Becerril ha procedido a reorganizar las áreas de trabajo de la institución, lo que "constituye un proceso habitual de cambios organizativos".

En concreto, aclaran que "el área de Migraciones mantiene toda su estructura y equipo especializado, bajo una nueva dirección, y unida en una renovada área de Seguridad, Justicia y Migración para ser más operativa, en el marco de la protección humanitaria y social del fenómeno migratorio sin que ello pueda interpretarse como el 'desmantelamiento' o la 'eliminación' de ninguna de las dos áreas".

En materia de igualdad de trato, añaden que el objetivo es "reforzar su presencia en el trabajo de la institución, incorporando esta perspectiva a la supervisión que realizan todas las áreas en sus respectivos ámbitos para darle mayor visibilidad".

La institución señalan que esta reorganización "toma como referencia el modelo de trabajo de la Unión Europea, en la que existe actualmente un comisario de Asuntos de Interior y Migración" y asegura que estos cambios persiguen "optimizar los procesos internos de funcionamiento de la casa para seguir trabajando en defensa de los derechos fundamentales".

Asimismo, los sitúa junto a otras medidas por motivos de funcionamiento interno, como la asunción por parte del área de Economía y Hacienda del estudio de los asuntos en materia de consumo, hasta ahora adscritos al área de Sanidad y Política Social, o la mayor atención a las cuestiones relacionadas con la Inteligencia Artificial que serán tratadas transversalmente por todas las áreas de la institución.