Belarra defiende las políticas del Gobierno para cumplir la Agenda 2030 frente al discurso "conspiranoico" de Vox

Los de Abascal aseguran que la Agenda es un "lobo con piel de cordero" donde esconder la "supremacía de la mujer" o el "adoctrinamiento"

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido este miércoles las medidas tomadas por el Gobierno para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, frente a lo que considera un discurso "conspiranoico" de Vox.

Belarra ha sido interpelada en el Congreso por la formación que preside Santiago Abascal para explicar las medidas que va a tomar el Ejecutivo para implementar esta iniciativa global.

En su intervención, la responsable de Derechos Sociales ha explicado que uno de los objetivos del Gobierno en esta materia es que los ODS no pudieran ser usados como un "lavado de cara" por las grandes empresas, contra los intereses de la ciudadanía.

Y, en este sentido, ha señalado que las medidas puestas en marcha han sido "valientes", "contundentes" y "concretas", como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, según ha explicado, cumple con el objetivo de la Agenda 2030 en materia de "trabajo decente". En este ODS también ha incluido la bajada "por primera vez en 14 años" de los tres millones de parados en España, o el reconocimiento al derecho al paro a las trabajadoras del hogar.

En cuanto a los objetivos de Igualdad, Belarra ha destacado la reforma de la ley del aborto que "va a garantizar la educación afectivo sexual"; mientras que el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prohibición de los costes de suministros, el aumento de las pensiones mínimas o no contributivas, o los abonos de Renfe, son, según ha indicado, medidas desplegadas para avanzar en el objetivo de lucha contra la pobreza.

REDUCIR DESIGUALDADES

La ministra ha llamado a "reducir las desigualdades" como pide la Agenda 2030 y no para poner en marcha "políticas neoliberales erróneas" que, a su juicio, solo traen "desigualdad, contaminación y pobreza" y que, según ha señalado, ponen "en bandeja a la extrema derecha el extender su discursos conspiranoicos" y "de odio". "Es lo que hemos visto en Italia y podríamos llegar a ver en España", ha advertido.

Sin embargo, para la diputada de Vox que ha interpelado a la ministra, Magdalena Nevado, lo que el Ejecutivo está haciendo con estas políticas de cumplimiento de la Agenda 2030 es "empobrecer a España", hacer "un mundo insostenible" y "atacar" las "costumbres, tradiciones y el arraigo" de los españoles.

Nevado ha denunciado que "con la excusa" del cambio climático, se están exigiendo medidas en materia de "educación, salud, ideología de género o justicia" que, a su juicio, "nada tienen que ver con la emergencia climática" y se ha preguntado qué hace la ONU y el Foro Económico Mundial "imponiendo" estas políticas cuando "no son nadie para decidir sobre la vida de un español".

"NO ACEPTAMOS LA AGENDA"

"No aceptamos la agenda porque es un lobo con piel de cordero. Tras el cordero de la salud habéis escondido el lobo de la muerte; tras la igualdad, la supremacía de la mujer y otros colectivos; tras la educación, el adoctrinamiento; tras la energía asequible, la pobreza energética; tras el trabajo decente, los ERTE; tras el crecimiento económico, la inflación; y tras el cordero de la paz, han escondido el lobo de la guerra", ha declarado Nevado.

En este sentido, la diputada ha reprochado al Gobierno que hable de educación sexual a menores cuando estos, según ha señalado, son de sus padres y serán ellos quienes decidan "cuándo, cómo y de qué" van a hablar de sexo con ellos.

Del mismo modo, ha criticado que, amparado en la Agenda 2030, Derechos Sociales haya gastado 6 millones en una dirección general de los animales dirigida por una persona "que no ha puesto un pie en el campo" y "no sabe lo que es un animal". Nevado ha apuntado, sobre este tema, que la Ley de Bienestar Animal del Ejecutivo no se aprobará.

"Los niños son personas y tienen derechos. No son muebles", ha contestado la responsable de Derechos Sociales tras este discurso. La ministra, además, ha llamado al Ejecutivo a luchar contra la desigualdad "sin miedo" frente a las agendas que reclaman "las derechas" y que, a su juicio, son "de 1936" y "defienden el totalitarismo" y "el odio hacia las mujeres, las personas LGTBI, los trabajadores y los que piensan diferente".

Belarra ha señalado que "el problema no es Vox", sino que se haya aceptado "como válido que el PP es una opción moderada en comparación" con el partido de Abascal. "Es quien ha abierto las puertas a la extrema derecha en el Gobierno de Castilla y León", ha recordado, antes de indicar que los 'populares' están presididos por "el amigo de un narco" o que la formación está usando "los medios legales e ilegales a su alcance para tapar su corrupción y perseguir a sus adversarios políticos", además de "bloquear durante cuatro años" la renovación del CGPJ.

"Dos años y medios de legislatura y ha quedado claro que el papel de Vox y del PP en esta Cámara es impedir cualquier avance en derechos que plantea el Gobierno de coalición", ha lamentado Belarra.