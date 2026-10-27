El Defensor del Pueblo y comisionados autonómicos abordarán el 29 y 30 de octubre el problema de la vivienda en La Palma

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, interviene durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y sus homólogos autonómicos abordarán el problema de la vivienda durante sus XXXIX Jornadas de Coordinación, que se celebrarán en la isla de La Palma los días 29 y 30 de octubre.

Previamente, este miércoles, 28 de octubre, los defensores mantendrán un encuentro, en el Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos, para comenzar a perfilar la declaración programática de las jornadas.

Según han avanzado desde la institución, los defensores se reúnen para tratar, como monográfico, la situación del acceso a la vivienda en España y van a analizar, entre otras cuestiones, las relativas a los procesos de adjudicación de vivienda social y protegida; las ayudas al pago del alquiler; las declaraciones de zona de mercado residencial tensionado; y la regulación del alquiler turístico.

Además, estudiarán la creación de un sistema único de información y gestión de datos en materia de vivienda pública; las alternativas habitacionales ante desahucios y lanzamientos, y los asentamientos de chabolas sin las condiciones mínimas de habitabilidad.

En estas jornadas se van a reunir los titulares de todas las defensorías autonómicas. Así, además de Ángel Gabilondo, van a acudir a La Palma el Ararteko del País Vasco, Mikel Mancisidor; el Defensor del Pueblo de Andaluz, Jesús Maeztu; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas; y el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, entre otros.

SIETE MESAS TÉCNICAS

Estas jornadas girarán en torno a siete mesas técnicas en las que participarán catedráticos y profesores de universidad; trabajadores sociales y activistas por la vivienda; ingenieros y arquitectos; psiquiatras y psicopedagogos; y representantes del Tercer Sector.

Igualmente, acudirán representantes de las administraciones públicas; técnicos de las diferentes defensorías, y diez menores -en representación de las defensorías de Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco-. Al finalizar las jornadas se harán públicas las conclusiones del encuentro.

Gabilondo aseguró en julio durante un encuentro celebrado en Madrid para preparar estas jornadas que iban "a profundizar en asuntos determinantes relacionados con los problemas de acceso a la vivienda en España".

"Y podemos avanzar que esta situación no se resuelve sin el compromiso de todos, por eso hemos de reclamar a las administraciones -estatal, autonómica y local- un mayor esfuerzo para afrontar con determinación este serio problema", indicó.