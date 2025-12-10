El Defensor del Pueblo propone abrir "espacios que propicien la concordia y la convivencia"

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en un acto con motivo del Día de los Derechos Humanos. - DEFENSOR DEL PUEBLO

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha propuesto abrir espacios "que propicien la concordia y la convivencia", durante un acto con alumnos del instituto público IES Fortuny de Madrid, celebrado este miércoles 10 de diciembre, con motivo del Día de los Derechos Humanos.

"Hemos de abrir espacios que propicien la concordia y la convivencia, que cada quien realicemos adecuadamente nuestro trabajo y que seamos capaces de convivir y de compartir con otros la necesidad de afrontar este complejo tiempo sin indiferencia y con compromiso", ha subrayado.

Gabilondo ha señalado que "la puesta en riesgo de la convivencia y de la concordia es el mayor peligro para la democracia, y solo combatiendo por los derechos con los derechos acometemos la miseria, la ignorancia, la pobreza, el dolor y el sufrimiento".

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha abogado por unir fuerzas y ha pedido a los jóvenes que "juntos" se centren "en la respuesta adecuada a las necesidades de todas las personas".

Gabilondo ha recordado que, a pesar de la declaración de los Derechos Humanos que se conmemora este miércoles, "tras 77 años" hay "unas 56 guerras activas en el mundo".

En este sentido, ha lamentado que "son tiempos de preocupación" y "toda la sociedad está impactada por ello". "Hay desconcierto e incertidumbre. Y lo que es peor hay mucho discurso tóxico", ha advertido.

En el evento también ha intervenido la adjunta primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez- Becerril, quien ha afirmado que "los derechos humanos no son ideas abstractas, sino que se materializan en cosas muy concretas afectan cada día".

Jiménez-Becerril ha recordado a los jóvenes que "los derechos son un proyecto vivo que requiere vigilancia y exigencia". "Se mantienen vivos cuando todos los protegemos y los defendemos", ha indicado, al tiempo que les ha animado a no ser indiferentes si ven una injusticia". "No miréis hacia otro lado, actuad", les ha pedido.

Tras la intervención de la adjunta primera ha tenido lugar una mesa redonda bajo el título 'Los derechos humanos: mis derechos, tus derechos, sus derechos. Nadie nunca sin derechos', que ha sido moderada por el profesor del Departamento de Filosofía, Juan Antonio Muñoz Santamaría, y en la que Rayan Blidean El Mamoun, Juan Ignacio Ramos Fernández y María Ramírez Martín --de Segundo de Bachillerato-- han conversado acerca de lo que los derechos humanos representan para ellos.

A continuación, varios alumnos del instituto Fortuny han leído los 30 artículos que conforman la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada un 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Al mismo tiempo se han proyectado grabados realizados en 1985 por los artistas españoles y americanos que ilustran cada uno de los artículos de la Declaración. Las obras fueron un encargo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y los autores son Robert Motherwell; Rufino Tamayo; Roberto Matta; Antoni Tàpies; Julio Le Parc; Eduardo Chillida; Antoni Clavé; Rafael Canogar; Antonio Saura y José Guerrero.

Por su parte, la adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena, ha destacado que los 30 artículos de la Declaración "fueron y son un aldabonazo en la conciencia de cada generación" y por ello ha invitado a "ponerlos en valor como núcleo para la vida humana en comunidad, en cualquier tiempo, circunstancia y espacio".

Bárcena ha animado a los jóvenes a "conocer estos derechos, asumirlos, defenderlos cuando toque y, sobre todo, vivirlos".

Durante el acto, dos alumnas del IES Fortuny, Tanit Guadaño López y Emma Martínez Martínez, han interpretado las piezas musicales: Duo para viola y violín, de Hoffmeister; Preludio del dúo para viola y violín, de Dmitri Shostakovich, y un arreglo del tema principal de 'La lista de Schindler' de John Williams para violín y viola.