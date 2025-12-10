Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Valencia, que se sumaría a las cuatro víctimas de diciembre

Archivo - Una mujer sostiene una pancarta durante una manifestación contra las violencias machistas, a 25 de noviembre de 2022, en Santander, Cantabria (España). - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Valencia, que, de confirmarse, elevaría a 46 las asesinadas este año por violencia de género, a 1.341 desde 2003 y se sumaría a las cuatro víctimas confirmadas de diciembre de 2025.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría de la quinta asesinada por violencia machista en diciembre de 2025.

Precisamente, una mujer de 43 años ha fallecido en Valencia tras recibir una brutal paliza a manos, presuntamente, de su pareja sentimental, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

La agresión tuvo lugar en la noche del viernes al sábado pasado en la vivienda que compartían la víctima y su supuesto agresor en el municipio valenciano de Catarroja.

La víctima ha permanecido ingresada durante tres días en el Hospital Universitari La Fe de València, donde finalmente ha fallecido.

La pareja sentimental de la mujer, de 49 años, fue detenida por agentes de la Policía Judicial de Alfafar tras la agresión y pasó ayer a disposición de la autoridad judicial, que le dejó en libertad con la medida cautelar de alejamiento. En ese momento la víctima no había fallecido todavía.