La ONCE presenta 'Tramo', app que ayuda a personas ciegas a viajar en Metro: "La tecnología da independencia"

Tramo es una aplicación desarrollada por el Centro Tiflotécnico y de Innovación (CTI) de la ONCE que permite a las personas ciegas o con discapacidad visual consultar en tiempo real los tiempos de paso del metro y el tranvía. - ONCE

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha presentado este miércoles 'Tramo', una aplicación desarrollada por su Centro Tiflotécnico y de Innovación (CTI) que permite a las personas ciegas o con discapacidad visual consultar en tiempo real los tiempos de paso del metro y el tranvía, planificar rutas y acceder a información sobre estaciones, con el objetivo de favorecer una movilidad más autónoma e independiente.

Durante la presentación del 'Informe Valor Compartido 2025', la entidad ha realizado una demostración de la herramienta a cargo de la instructora de tiflotecnología de la ONCE Mónica Montes, que ha explicado que este tipo de soluciones tecnológicas se diseñan "teniendo en cuenta las necesidades del usuario" y buscando cubrir aquellas carencias que todavía existen en el acceso a la información.

"Todo lo que vosotros tenéis en las pantallas que hay en las estaciones, nosotros podemos verlo en la aplicación. La tecnología nos da independencia y este es un ejemplo más de la ayuda que nos brinda una aplicación", ha destacado Montes.

Asimismo, la instructora ha señalado que la aplicación también permite crear rutas desde el punto en el que se encuentra el usuario hasta la estación de destina, una función equivalente a la que ofrecen las aplicaciones de mapas convencionales.

En la presentación también ha participado Alberto Baudel, usuario de la aplicación, quien ha asegurado que la principal ventaja de 'Tramo' es la autonomía que proporciona. "Depender de otras personas, que seguro que gustosamente nos ayudan, es muy importante, pero si somos independientes y hacemos las cosas de manera autónoma, mucho mejor", ha afirmado.

Entre sus funciones, 'Tramo' permite consultar todas las líneas de metro y tranvía disponibles, acceder al listado de estaciones por orden alfabético, conocer los próximos trenes, recibir información sobre incidencias, consultar los accesos de cada estación o guardar ubicaciones favoritas.

Además, el apartado de trayectos permite seleccionar un origen y un destino para planificar desplazamientos, ya sea desde la estación más cercana, desde una ubicación favorita o mediante una búsqueda manual, mientras que en el menú de ajustes es posible configurar parámetros como la distancia a la que se muestran las estaciones próximas o cambiar de ciudad.

La aplicación permite consultar de forma unificada la información de las redes de estos transportes públicos en las ciudades españolas de Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza.

ASTRONOMÍA ACCESIBLE

Por otro lado, dentro del programa #AstronomíaAccesible, el astrofísico ciego Enrique Pérez Montero, investigador científico del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), ha desarrollado un recurso audiovisual inclusivo que permitirá a las personas ciegas comprender y seguir el próximo eclipse total de Sol, que tendrá lugar el 12 de agosto, mediante sonidos sincronizados que reproducen la evolución del fenómeno astronómico.

"Un gran sol amarillo ocupa el centro de la pantalla y lanza fuertes destellos. Por la izquierda, aparece una bola negra, la luna, que va cubriendo el sol, hasta llegar a taparlo por completo, dejando apenas un hilo en el exterior de ambas circunferencias. Ahora, la luna sale por la derecha realizando el camino de destapar el sol", sonará en los vídeos descriptivos durante el eclipse.

El recurso --presentado también este miércoles-- combina imágenes y sonidos sincronizados para describir con precisión cómo la Luna va ocultando progresivamente el Sol hasta cubrirlo por completo y, posteriormente, cómo vuelve a descubrirlo, ofreciendo una representación accesible del desarrollo del eclipse para las personas con discapacidad visual.

"Se puede aprender astronomía sin necesidad de ver", ha afirmado el astrofísico. En este sentido, ha recomendado "utilizar siempre" filtros homologados para evitar daños en la vista.

Al mismo tiempo, ha animado a las personas ciegas a seguir el eclipse mediante los recursos sonoros desarrollados dentro de este proyecto. "Las personas ciegas podremos seguirlo usando sonidos. Espero que tengáis muy buen eclipse de Sol, que sea seguro y siempre inclusivo", ha concluido.