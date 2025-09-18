El relator de la ONU sobre extrema pobreza participará la próxima semana en un simposio sobre aporofobia en Murcia

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Relator Especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, Olivier De Schutter, y la filósofa Adela Cortina, responsable de acuñar en los años 90 el término aporofobia --odio a las personas en situación de pobreza-- participarán la próxima semana en el I Simposio Europeo sobre Aporofobia organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

El evento, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de septiembre en el Hemiciclo de la Universidad de Murcia, y ha sido organizado en colaboración con EAPN Región de Murcia, tiene como objetivo "promover políticas y herramientas legislativas enfocadas a prevenir y erradicar la aporofobia".

EAPN-ES considera que el simposio ofrece una oportunidad para "visibilizar las causas y consecuencias de la aporofobia -y cómo se cruza con otras discriminaciones como el racismo o la xenofobia-, en un contexto marcado por el auge de la intolerancia y los discursos de odio como se ha visto recientemente en episodios como el ocurrido en Torre Pacheco, en Murcia".

Según explica la EAPN-ES, España se ha constituido como "país referente en la lucha contra la aporofobia" pues el Código Penal la incluye como causa específica de discriminación. Si bien, precisa que sigue siendo "una problemática muy desconocida para un amplio conjunto de la ciudadanía" y añade que "ni siquiera existe un consenso a nivel europeo a la hora de tipificar, prevenir, perseguir y reparar esta grave vulneración de derechos".

Tal y como precisa EAPN-ES, citando datos del Ministerio del Interior, se ha detectado un aumento del registro de denuncias motivadas por aporofobia en un 33,3%, y la aporofobia es "uno de los únicos ámbitos asociado a incidentes y delitos de odio en los que se ha producido un incremento el pasado año".