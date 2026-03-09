Feministas reivindican que el 'No a la guerra' es una causa histórica del movimiento: "Siempre hemos estado ahí"

Decenas de personas durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Feminista de Madrid (MFM) y la Comisión 8M han reivindicado este lunes en declaraciones a Europa Press que el 'No a la guerra' es una causa del movimiento y que siempre han estado "ahí".

Así lo han puesto de manifiesto después de que ambas salieran este domingo 8 de marzo en marchas diferentes en la capital con motivo del Día Internacional de la Mujer. A pesar de las profundas discrepancias que mantienen sobre cuestiones centrales del debate feminista, como la abolición de la prostitución o la Ley Trans, coincidieron este año en resaltar un mensaje común: el 'No a la guerra'.

"La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: 'No a la guerra'", dijo la semana pasada el presidente del Gobierno en una declaración intitucional tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Poco después y en vísperas de la celebración del 8 de marzo, el jefe del Ejecutivo vinculó el feminismo con la defensa de la paz y criticó que los derechos de las mujeres se utilicen como argumento para justificar conflictos armados. "Los derechos de las mujeres y de las niñas, las libertades de los pueblos, nunca deben ser coartada para lanzar guerras que responden a otros intereses", aseguró el miércoles en el acto institucional del 8M.

En este sentido, desde el MFM han subrayado que "el feminismo ha sido históricamente un movimiento antibelicista". "No es una consigna coyuntural ni vinculada a ninguna estrategia política concreta. El feminismo siempre ha defendido la paz, el respeto al derecho internacional y la resolución democrática de los conflictos, porque sabemos que en las guerras las mujeres sufren de manera especialmente brutal la violencia, los desplazamientos y la explotación", han apuntado.

Al mismo tiempo, han subrayado que esta postura antibelicista no implica relativizar la responsabilidad de regímenes que oprimen a las mujeres. Así, han recordado que "el feminismo ha denunciado y seguirá denunciando con firmeza a regímenes como el iraní, que persigue, encarcela y reprime a las mujeres que luchan por sus derechos".

El MFM salió este domingo desde Cibeles hasta la Plaza de España bajo el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista: ¡Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas!", en una marcha en la que participaron 11.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y 20.000, según convocantes.

En esta línea, desde el movimiento han valorado "muy positivamente" la movilización de este año y han destacado que se ha producido un "aumento claro" de la participación respecto a la convocatoria anterior. Según han explicado, ya el año pasado se registró un "crecimiento muy significativo" de asistentes respecto al ejercicio previo, una tendencia que consideran consolidada en esta ocasión.

Para el MFM, el incremento de la participación confirma que cada vez más ciudadanos se reconocen en las reivindicaciones del feminismo abolicionista y en la agenda política que defienden. "Cada vez más personas entienden que la prostitución y la explotación reproductiva no son 'elecciones individuales', sino formas de explotación que afectan sobre todo a las mujeres más vulnerables. El feminismo lleva años señalando esta realidad y hoy ese diagnóstico tiene cada vez más respaldo social", han recalcado.

Igualmente, desde el MFM han defendido que su marcha es "la que defiende con claridad la agenda histórica del feminismo", con el fin de "poner en el centro" a las mujeres, sus derechos y "las formas específicas de explotación" por razón de sexo.

"Un 8 de marzo es, por definición, el día en que las mujeres tomamos las calles para hablar de nuestra realidad: de la violencia machista, de la explotación sexual, de la pobreza feminizada, de la brecha salarial, de la carga de cuidados o de los intentos de borrar políticamente la categoría mujer. Esa es la razón de ser del feminismo y eso es lo que representa la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid: un espacio donde las mujeres y nuestras reivindicaciones vuelven a ocupar el centro del debate público", han concluido.

Por su parte, la Comisión 8M partió este domingo desde Atocha hasta el metro de Sevilla bajo el lema 'Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes', que sumó a 24.000 personas, según Delegación del Gobierno, y 165.000, según organizadoras.

COMISIÓN 8M CELEBRA LA "FUERZA DEL FEMINISMO FRENTE AL FASCISMO"

Del mismo modo, desde la Comisión 8M han valorado su marcha como "una demostración de fuerza del feminismo frente al fascismo". "Una marcha multitudinaria, reivindicativa y alegre que demuestra una vez más la potencia del movimiento para ser la principal fuerza de movilización social. Por mucho que nos ataquen y pese a todo el dinero que invierten en deslegitimar y cuestionar el feminismo, hemos demostrado que somos más y que estamos en todas partes. No nos van a parar", han expuesto.

Respecto al 'No a la guerra', la organización ha asegurado que "la oposición a esta y a todas las guerras es una reivindicación histórica del feminismo". "Nosotras siempre hemos estado ahí. Nos alegramos de que por fin el Gobierno lo entienda y esperamos que sea coherente y consecuente", ha indicado.

Además, las organizadoras de esta movilización han restado relevancia a la otra manifestación celebrada en la capital, la del MFM, a la que han calificado de "minoritaria". Según su valoración, la jornada evidenció que el feminismo que apuesta por los derechos de "todas y todes" sigue siendo "hegemónico y una alternativa real al régimen de guerra y rearme patriarcal".