Técnicos del Defensor del Pueblo y de los comisionados autonómicos analizan el problema de acceso a la vivienda

Técnicos del Defensor del Pueblo y de los diferentes comisionados autonómicos en los talleres para analizar el problema de acceso a la vivienda. - DEFENSOR DEL PUEBLO

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Técnicos del Defensor del Pueblo y de los diferentes comisionados autonómicos (defensores del pueblo regionales) han abordado esta semana el problema del acceso a la vivienda durante un taller celebrado los días 26 y 27 de mayo en Madrid, preparatorio de las XXXIX Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo, que se celebrarán el próximo mes de octubre en Canarias y se dedicarán forma monográfica a este asunto.

Los participantes han contrastado las principales quejas ciudadanas que reciben sobre esta materia en sus respectivas instituciones y han trabajado sobre un documento de consenso que será debatido por los titulares de las defensorías en el marco de las jornadas de coordinación.

Entre otras cuestiones han analizado las relativas a los procesos de adjudicación de vivienda social y protegida, como el tamaño del parque social, la adjudicación de viviendas en situaciones de emergencia social, y la coordinación y cooperación entre los órganos autonómicos y locales ante situaciones de emergencia habitacional, así como la transparencia, agilidad y eficacia en los procedimientos de adjudicación de vivienda pública y protegida.

Asimismo, han abordado, entre otros asuntos, las ayudas al pago del alquiler; las declaraciones de zona de mercado residencial tensionado; la regulación del alquiler turístico; la creación de un sistema único de información y gestión de datos en materia de vivienda pública; las alternativas habitacionales ante desahucios y lanzamientos, y los asentamientos de chabolas sin las condiciones mínimas de habitabilidad.

En el encuentro han participado el secretario general del Ararteko del País Vasco, José Luis Iparaguirre, y el responsable del Área de Vivienda de esa defensoría, Iñaki Santamaría; la asesora responsable del Área de Vulnerabilidad del Defensor del Pueblo Andaluz, Ana Vinuesa; la jefa del Gabinete del Defensor del Pueblo de Navarra, Amaia Madinabeitia; la asesora del Justicia de Aragón, Raquel Lacambra; la asesora jefe del Procurador del Común de Castilla y León, Elena Gómez-Collantes, y la asesora responsable del Área de Vivienda de la misma institución, Beatriz Rodríguez de Celis.

Asimismo, han estado presentes el director de Derechos Sociales del Sindic de Greuges de Catalunya, Jordi Sánchez, y la asesora en materia de Vivienda, Núria Pernas; los asesores del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Raphaël Simons y Ana María Barrachina, y el secretario general del Valedor do Pobo, Fernando De Andrés.

Además, desde el Diputado del Común (Defensor del Pueblo de Canarias), la institución anfitriona de XXXIX Jornadas de Coordinación, han acudido la adjunta especial de Igualdad, Ana María León, y el asesor Bruno Pérez. Por parte del Defensor del Pueblo, han acudido la directora del Área de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Marta Kindelán, y el técnico especialista en Vivienda, Andrés Reguilón.