Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Girona, que elevaría a 20 las asesinadas este año

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo (c), acompañada de la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro (i), y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Girona, que, de confirmarse, elevaría a 20 las asesinadas este año por violencia de género y a 1.361 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del segundo asesinato por violencia de género este 2026 en Cataluña.

Los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Figueres (Girona) han detenido este martes a mediodía a un hombre por presuntamente matar a puñaladas a su expareja en la plaza Tarradellas de la ciudad gerundense. Según explican fuentes conocedoras a Europa Press, el hombre ya había sido detenido y tenía una orden de alejamiento hacia la mujer

Los hechos han sucedido sobre las 15.00 horas y la víctima ha quedado tendida en el suelo, mientras el autor ha permanecido en la plaza, donde posteriormente ha sido arrestado por la policía catalana.