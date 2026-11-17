1134511.1.260.149.20261117101309 La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha animado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aprobar la prestación universal de 200 euros al mes por hijo a cargo antes de las elecciones generales. "Ya está elaborada", ha destacado.

Así lo ha expresado la candidata de Frente Amplio durante su participación en un desayuno informativo de Europa Press, donde ha sido presentada por la exeurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop.

En su intervención, Ada Colau ha explicado que Frente Amplio quiere hacer "efectiva" la medida que ha liderado durante este último mandato como propuesta el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

"Eso es hacer más fácil la vida de la gente", ha subrayado la candidata de Frente Amplio, que ha insistido en que les ha sorprendido "muchísimo" ver al presidente Sánchez en un mitín de campaña "prometiendo para el futuro" esta prestación por hijo a cargo cuando la medida "ha sido bloqueada por Pedro Sánchez" en esta legislatura.