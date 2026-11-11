Sémper ve "indebatible" el Pacto contra la Violencia de Género y defiende "la cabeza bien alta" del PP en igualdad

Archivo - El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa, posterior al Comité de dirección del Partido Popular, en la Sede del PP, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

"Hablemos de todas esas mujeres que queriendo ser madres, por cuestiones sociales o económicas, se ven obligadas a interrumpir su embarazo", pide MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper ha señalado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es "indebatible" y ha defendido que el PP "puede ir con la cabeza bien alta" en igualdad.

"El Partido Popular tiene una firma estampada en el Pacto contra la Violencia Machista y lo vamos no sólo a mantener sino que lo vamos a desarrollar. Y esto es una de esas cuestiones que son indebatibles para nosotros, absolutamente indebatibles. Y lo mejoraremos y lo perfeccionaremos", ha asegurado en una nueva edición de 'Ellas Preguntan', foro organizado por 'Artículo14'.

En este sentido, preguntado por un retroceso en derechos para las mujeres ante un posible pacto de Gobierno con Vox, Sémper ha asegurado que el PP "es un partido que defiende la igualdad de los ciudadanos independientemente de cuál sea su origen, su raza, su religión, su sexo".

En cuanto a la violencia machista, ha destacado que la posición de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo es "inequívoca". "Cuando hemos tenido la oportunidad de gobernar España, hemos implementado las políticas que eran necesarias para enfrentar este fenómeno que, como ustedes saben mucho mejor que yo, no tiene una respuesta fácil por la complejidad también que entraña", ha argumentado.

También ha preguntado qué habría ocurrido si con un Gobierno del PP hubieran fallado las pulseras telemáticas para maltratadores o si se hubiera aprobado la ley del 'solo sí es sí'. "Si esto pasa con el PP, la calle Génova habría ardido", ha aseverado, al mismo tiempo que ha criticado que a la izquierda se le permita o se le mida "de otra manera".

"Yo creo que un partido de corte de centro-derecha, liberal, conservador, como es el Partido Popular, puede ir con la cabeza bien alta en la defensa de la igualdad de hombres y mujeres", ha subrayado.

Cuestionado por la posición del partido ante la interrupción voluntaria del embarazo, Sémper ha dado la cuestión por "saldada y solucionada", garantizando que el PP no cuestiona el actual marco legal avalado por el Tribunal Constitucional. No obstante, ha emplazado a poner el foco en la protección de la vida y el apoyo a las familias.

MATERNIDAD

"Lo que nosotros planteamos es: hablemos de la vida y de la maternidad. Hablemos de todas esas mujeres que queriendo ser madres, por cuestiones sociales o económicas, se ven obligadas a interrumpir su embarazo", ha defendido, apostando por impulsar las condiciones para que ser madre no suponga un perjuicio en la carrera profesional.

En materia migratoria, Sémper ha apostado por trabajar en origen, con el objetivo de crear las condiciones "reales" para que haya oportunidades materiales en los países. "Que la gente no vaya a buscar una vida mejor fuera, sino que tenga oportunidades en su país", ha añadido.

Del mismo modo, ha hablado del control de las mafias que trafican con seres humanos, que, junto con el hambre y la desesperación, ha dicho que son "las principales causantes" para que haya seres humanos que mueran en el mar. "Y por eso necesitamos activar también las políticas de protección de las fronteras, singular y especialmente Frontex, que ahora, por una inacción de este gobierno, no funciona", ha recalcado.

INMIGRACIÓN VINCULADA A UN CONTRATO DE TRABAJO

Además, ha pedido "aceptar y entender" que se trata de seres humanos y que "la primera respuesta debe ser humanitaria y de acogimiento". "Inexcusable", ha agregado. En esta misma línea, ha destacado que "España ya no puede acoger más inmigración ilegal" porque los servicios públicos están "absolutamente tensionados", por lo que ha abogado por asociar la inmigración con la regular y vinculada con un contrato de trabajo.

Finalmente, ha hecho referencia a la entrada masiva de forma irregular de miles de migrantes en julio en Ceuta, así como a las últimas llegadas a El Hierro.

"Si esto se consolida, es imposible abordar y es imposible de gestionar semejantes flujos migratorios. Es materialmente imposible. No tenemos capacidad. Y hay que decirle a la gente que España no es el lugar donde pueden venir de manera irregular. Y que si vienen a España, que somos un país de acogida tendrán que venir con un contrato de trabajo", ha avisado.