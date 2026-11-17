Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 1 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La acampada por la vivienda y el anuncio electoral han impulsado nuevos mensajes de odio en redes sociales en octubre, según se desprende del boletín mensual del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones.

A partir de los datos del Sistema FARO, el informe analiza los contenidos identificados en Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube, así como la respuesta de las plataformas, los colectivos afectados y los principales acontecimientos que impulsan la difusión de mensajes discriminatorios.

En este sentido, en octubre, FARO detectó 64.625 mensajes de discurso de odio y narrativas discriminatorias, lo que supone casi un 33% menos (96.270 mensajes). Las cifras reflejan un descenso respecto a las registradas en los últimos meses, vinculadas a la llegada de migrantes a Ceuta.

La tasa de retirada de mensajes con contenido de odio por parte de las plataformas digitales se situó en el 64%, lo que indica un aumento de 5 puntos porcentuales respecto al mes de septiembre. Mientras, la tasa de retirada de los contenidos reportados por instituciones o verificadores confiables (trusted flagger) alcanzó el 51%, con un ligero aumento de un punto porcentual.

"Estas cifras muestran una eficacia notablemente superior frente a las denuncias realizadas por usuarios convencionales, que se situaron en el 14%, lo que implica una mejora de 5 puntos porcentuales respecto al mes de septiembre (9%)", según el Oberaxe.

X EXPERIMENTÓ LA MAYOR TASA DE RETIRADA

Por plataformas, X experimentó la mayor tasa de retirada, con un 87%, seguida por Facebook, con un 78%. En cuanto a Instagram, alcanzó una tasa de retirada del 74%; tras esta plataforma se sitúa TikTok, con un 40%, mientras que YouTube eliminó el 35% de los mensajes notificados.

De la misma manera, el Oberaxe señala que la "hostilidad" en las redes sociales se sigue dirigiendo principalmente a personas procedentes del norte de África, aunque experimenta un descenso significativo respecto al mes anterior. Este grupo diana concentra el 55% de los mensajes analizados y en esta ocasión desciende 25 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

En el otro lado, se incrementa el porcentaje de mensajes "hostiles" dirigidos contra las personas migrantes en general, que representan un 30%, con una subida de 11 puntos porcentuales.

Los contenidos dirigidos contra las personas musulmanas aumentaron en 4 puntos porcentuales, hasta el 18%. En cuanto a los mensajes contra las mujeres permanecen en un 8%. Además, los que incitan a la expulsión de los grupos diana alcanzaron el 18% del total, 6 puntos porcentuales más que en septiembre.

Respecto al tipo de contenido, las narrativas que deshumanizan o degradan gravemente a las personas experimentan un descenso de 5 puntos porcentuales hasta situarse en el 35%, mientras que los mensajes que representan a determinados grupos como amenaza se incrementan ligeramente hasta el 43% del total analizado.

En relación con el lenguaje empleado, la agresividad sigue siendo la nota predominante, con términos "agresivos explícitos" presentes en el 59% de los contenidos analizados, que se expresan con insultos, amenazas y descalificaciones dirigidas a los grupos diana.

El Oberaxe expone que es "destacable" el uso de la ironía o el sarcasmo en un 34% de contenidos, "con lo que se pretende difundir narrativas discriminatorias bajo una apariencia humorística".

"Este tipo de mensajes contribuye a la normalización de prejuicios y a la generación de un clima de hostilidad hacia los grupos diana y dificulta la identificación y moderación por parte de los sistemas automáticos de detección de las plataformas", subraya.

EL 51% ESTÁN RELACIONADOS CON LA INSEGURIDAD CIUDADANA

El boletín de OBERAXE, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), reporta que la inseguridad ciudadana es el episodio que genera más discurso de odio, con un 51% del total de los contenidos.

Por otro lado, los contenidos vinculados a la crisis migratoria de Ceuta pierden protagonismo respecto a los meses anteriores, pero continúa generando mensajes que relacionan a las personas migrantes con una amenaza para la seguridad y la convivencia.

Los disturbios producidos en octubre en Francia y Barcelona son aprovechados para difundir narrativas que señalan a determinados grupos diana como responsables de los mismos y relacionan a personas migrantes, especialmente norteafricanas, con la violencia y el deterioro del orden público.

En cuanto al discurso de odio asociado al episodio prototípico de las políticas públicas, concentra el 37% del total de contenidos, y continúa vinculado principalmente a la gestión de los flujos migratorios y las medidas adoptadas por las administraciones.

En este contexto, la llegada de embarcaciones a las costas españolas generó "numerosos mensajes hostiles" que cuestionaban las políticas de acogida y presentaban a las personas migrantes como "beneficiarias indebidas de ayudas y recursos públicos".

Asimismo, en el marco de las movilizaciones por la crisis de acceso a la vivienda, acontecimientos como la acampada en la Puerta del Sol durante el mes de octubre, "fueron instrumentalizados para atribuir a la población migrante una supuesta competencia por el acceso a la vivenda, reforzando percepciones de agravio comparativo y rechazo".

Finalmente, el episodio prototípico de elecciones concentró el 8% del contenido de discurso de odio detectado durante octubre. Según el Oberaxe, el anuncio de convocatoria "actuó como catalizador de narrativas racistas y xenófobas, vinculadas principalmente a las políticas públicas y a supuestos beneficios indebidos en el acceso de la población migrante a prestaciones sociales".