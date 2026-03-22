AccessibleEU publica la guía sobre accesibilidad cognitiva disponible en todos los idiomas de la UE

Archivo - Young man with down syndrome enjoying a book, comfortably sitting on a sofa at home, student studying. Knowledge concept, education - MARIIA VITKOVSKA - Archivo

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

AccessibleEU, iniciativa de la Comisión Europea liderada por Fundación ONCE, ha puesto a disposición de profesionales, administraciones públicas, empresas y organizaciones la guía 'Un enfoque general de la accesibilidad cognitiva', un recurso que ayuda a comprender este ámbito de la accesibilidad y a aplicarlo en distintos entornos.

Uno de los elementos más destacados es que está disponible en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, lo que permite que profesionales, administraciones y organizaciones de los distintos Estados miembros puedan acceder al contenido y aplicarlo en su propio contexto.

El documento ofrece de este modo una introducción clara a la accesibilidad cognitiva y a los conceptos relacionados con ella, con el objetivo de facilitar su comprensión entre profesionales que no están familiarizados con este campo. Por ello, recopila conocimientos existentes, explica las principales barreras que encuentran muchas personas y recoge directrices básicas, metodologías de evaluación y ejemplos de buenas prácticas.

Como señalan desde Fundación ONCE, la accesibilidad cognitiva es un ámbito en crecimiento dentro del diseño universal. Aunque ya existen distintas directrices que abordan esta cuestión desde perspectivas como la comunicación, la prestación de servicios o el entorno construido, consideran que queda camino por recorrer para garantizar que la información, los espacios y los servicios sean realmente comprensibles para todas las personas.

En este sentido, la accesibilidad cognitiva pone el foco en las necesidades de personas con discapacidad intelectual, del desarrollo o dificultades de aprendizaje, aunque sus beneficios se extienden a toda la población, ya que facilita la comprensión de la información y el uso de servicios en ámbitos como el transporte, la administración pública, la educación o el entorno digital.

"Cada año desde AccessibleEU trabajamos para actualizar y ampliar nuestras guías con el objetivo de ofrecer recursos útiles y prácticos para quienes están implementando la accesibilidad en Europa", señala el director de AccessibleEU, Jesús Hernández Galán, que destaca que se ha dado "un paso especialmente relevante al lograr que estas guías estén disponibles en todos los idiomas de la Unión Europea, lo que permite que el conocimiento sobre accesibilidad "llegue a más profesionales, instituciones y empresas, y refuerza la idea de que la accesibilidad debe ser un objetivo compartido en toda Europa".