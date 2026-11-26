La presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante un pleno de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido este jueves que la sociedad española se "blinde" ante la violencia de género frente a "múltiples negacionismos" y "amenazas" de quienes pretenden "derogar leyes fundamentales" para la libertad y la dignidad.

"Es crucial que esta sociedad se blinde ante la violencia de género. Que desde las instituciones y los poderes públicos se siga trabajando, sin descanso, para proteger a las víctimas, a todas: cueste lo que cueste, dinero, medios y formación", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en el Congreso de los Diputados, en el acto conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En este sentido, ha señalado que la violencia de género "es una cuestión de Estado" que "debería encontrarse en el orden del día de cada agenda política e institucional".

Armengol ha defendido la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado en febrero de 2025 con 462 medidas, como "uno de los hitos" de la legislatura que concluye. "Una incontestable mayoría se alineó para confeccionar la mejor defensa contra el machismo", ha destacado. En concreto, todos los grupos lo apoyaron menos Vox.

Igualmente, ha advertido de que, cinco décadas después de dejar atrás el "totalitarismo" y contar con una legislación de igualdad entre "las más avanzadas del mundo", queda "todavía mucho trabajo por hacer".

"Hay quien amenaza con derogar leyes fundamentales para nuestra libertad y nuestra dignidad, y segundo, porque en esta misma sociedad pionera aún no se distingue, aún no se visualiza, aún no se conoce a fondo esta violencia y sus terribles consecuencias. Todavía tenemos que luchar día a día contra múltiples negacionismos y todavía no somos capaces de atajarla por completo", ha subrayado.

VIOLENCIA VICARIA

Del mismo modo, ha centrado el acto en la violencia vicaria -a la que ha descrito como "un tentáculo destructivo" y "una herramienta de control y tortura" tanto para las madres como para los niños- y ha alertado de que "miles y miles de niñas y niños corren peligro" en la actualidad.

Igualmente, ha llamado a "levantar la voz" no solo durante la semana del 25 de noviembre. Para ello, ha asegurado que "es indispensable escuchar a las expertas y a quienes dedican su vida a luchar por una sociedad más digna".

"Porque nuestra democracia no será completa hasta que dejen de maltratarnos, discriminando y asesinando simplemente por el hecho de ser mujeres", ha indicado Armengol.

El acto también ha contado con la participación de Itziar Prats e Isabel Gallardo, integrantes del proyecto 'El Latido de las Mariposas', así como con la jueza Isabel Giménez.

SISTEMA JUDICIAL

Por su parte, Giménez ha aludido al papel del sistema judicial ante las situaciones de violencia y vulnerabilidad, defendiendo que su función es "proteger, evaluar, buscar e instruir" tanto en los juzgados de instrucción como en los de familia.

En este punto, ha incidido en la necesidad de no pasar por alto los indicios de violencia en los procesos de familia, incluso cuando un asunto se archiva o sobresee en instrucción o no existe "prueba plena" para una condena penal.

Además, la jueza ha subrayado que se deben tener en cuenta todos los antecedentes de violencia, haya o no resoluciones condenatorias, tal y como apuntan los convenios internacionales. Asimismo, ha alertado de los prejuicios y los sesgos que llevan a dudar antes de que un progenitor pueda dañar a sus hijos.

Desde el proyecto 'El Latido de las Mariposas', Itziar Prats ha pedido a los responsables políticos que hagan su trabajo defendiendo los derechos de la ciudadanía para lograr el bienestar social. También ha reclamado que "se investigue más", puesto que, según ha detallado, en muchas ocasiones la violencia no llega a los juzgados especializados y permanece en los ámbitos de familia y civil.

EDUCACIÓN

Mientras, Isabel Gallardo ha dirigido su petición al Ministerio de Educación para que contenidos que ponen en contexto qué es la violencia formen parte del currículo escolar. "Negarlo no ayuda", ha advertido.

Por último, Gallardo se ha mostrado convencida de que trabajar en esta materia desde edades tempranas en las aulas con dinámicas y concienciación especializada supondría un avance para fomentar la igualdad y el feminismo. "Mi petición es que educación hable de aquello que duele", ha concluido.