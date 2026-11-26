Varias personas a bordo de una patera llegan a puerto escoltados por Salvamento Marítimo. - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) enviará a El Hierro a 120 militares, entre ellos una treintena de sanitarios. El personal procede de los destacamentos de la UME en las Islas Canarias y se refuerza con personal y capacidades procedentes de la Península, que volarán desde las bases aéreas de Torrejón y Morón.

El despliegue se ejecutará a lo lago de este jueves, atendiendo a la planificación y los requerimientos logísticos que exige este tipo de operaciones. El dispositivo está integrado por un total de 120 militares y 25 medios, entre los que se incluyen dos ambulancias.

Dentro del contingente, el equipo sanitario cuenta con 3 médicos, 8 enfermeros y 15 técnicos sanitarios. El objetivo es realizar tareas de triaje y asistenciales, en relación a la estabilización de patologías agudas.

Asimismo, efectivos de la UME instalarán dos puestos sanitarios avanzados sobre el terreno, para coordinar y dirigir el desarrollo de las actuaciones médicas asignadas. Este despliegue podrá ampliarse con personal y medios adicionales en caso de que la evolución de la situación así lo requiera.