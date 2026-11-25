Archivo - Un hombre con un carrito de bebé. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los padres y madres que tengan un hijo a partir de este jueves 26 de noviembre ya tendrán derecho a 20 semanas de permiso aunque el disfrute de la semana adicional o dos semanas en el caso de familias monoparentales y su correspondiente prestación económica solo podrán solicitarse a partir del 1 de marzo de 2027.

Así se desprende del Real Decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros por el que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en materia de adaptación y reducción de jornada, de permisos por duelo en caso de fallecimiento, de prestación de ayuda para morir y de nacimiento.

El texto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor este jueves, amplía en una semana la duración del permiso por nacimiento y cuidado de menor, así como la del permiso por adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, que pasa de 19 a 20 semanas para cada progenitor, y de 32 a 34 semanas en el supuesto de monoparentalidad.

En concreto, la semana adicional se incorpora al periodo de "cuidado del menor" que puede disfrutarse de forma acumulada o interrumpida hasta que el menor cumpla 8 años. Este periodo pasa de dos a tres semanas en familias con dos progenitores y de cuatro a seis en madres o padres solos. Además, la ampliación afecta por igual a las personas trabajadoras y a funcionarios.

Aunque el real decreto-ley especifica que el disfrute de dicha semana o semanas adicionales de permiso no podrán solicitarse hasta el 1 de marzo de 2027, puntualiza que "no requerirá un nuevo reconocimiento del derecho, siendo de aplicación la normativa reguladora del disfrute del periodo de descanso voluntario por nacimiento y cuidado de menor".

Tras esta modificación, el permiso queda dividido en seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto que serán obligatorias y habrán de disfrutarse a jornada completa; 11 semanas (22 en el caso de monoparentalidad), que podrán distribuirse a voluntad de la persona trabajadora, en períodos semanales durante el primer año de vida del menor; y tres semanas (seis en el caso de monoparentalidad) para el cuidado del menor que podrán distribuirse en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo cumpla los 8 años.

Además, en los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el permiso podrá computarse, a instancia de la madre biológica o del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria, excluyéndose de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto.

En los casos en que el bebé deba permanecer en el hospital más de siete días desde el alumbramiento, el periodo de suspensión podrá ampliarse hasta un máximo de 13 semanas adicionales. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el periodo de permiso "no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo", según el texto.