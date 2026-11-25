Arranca la marcha del Foro de Madrid y el Movimiento Feminista por el 25N, en Madrid a 25 de noviembre - EUROPA PRESS

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La manifestación convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ha arrancado en la capital pasadas las 19:00 horas de este miércoles 25 de noviembre entre gritos de "Viva la lucha de las mujeres"

Las convocantes, con una pancarta bajo el lema 'Paremos la barbarie', han empezado a marchar por la Gran Vía madrileña para clamar contra la violencia machista, la pornografía, la prostitución o los "vientres de alquiler".

En declaraciones a medios antes de partir con marcha, las portavoces de las organizaciones se han mostrado "consternadas y tristes" por un posible nuevo crimen machista, esta vez en Murcia. De confirmarse, sería la asesinada numero 48 este año.

En este sentido, las convocantes denuncian que los asesinatos de las víctimas de violencia machista "se conviertan en una noticia rutinaria mientras la indignación dura apenas unas horas". Asimismo, piden revisar todas las valoraciones del riesgo, el seguimiento policial, los dispositivos telemáticos y la coordinación institucional.

También solicitan juzgados con medios "suficientes", y asistencia jurídica especializada y atención sanitaria con capacidad de detectar la violencia.

En cuanto a la violencia sexual, reclaman investigaciones diligentes, procedimientos sin revictimización y evaluar y corregir la aplicación de la Ley del 'solo sí es sí', "con pleno respeto a las garantías judiciales de mujeres, a las instituciones democráticas y al conjunto de la sociedad a exigir respuestas que protejan de verdad".

Igualmente, exigen una Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional contra el proxenetismo y la demanda, "sin castigar a las mujeres prostituidas". Además, denuncian la pornografía que "normaliza la violencia, el acoso digital y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento", así como los "vientres de alquiler" y "los negocios que explotan la capacidad de gestar".

Del mismo modo, apuestan por prohibir prendas como el burka y el niqab, que "ocultan el rostro de las mujeres y simbolizan su sometimiento a normas de modestia y control". Para las organizaciones, "ninguna tradición ni precepto religioso puede prevalecer sobre sus derechos".

A la manifestación convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista ha acudido por parte del PSOE la secretaria de Organización, portavoz del partido y candidata al Congreso por Valencia, Rebeca Torró.

Ademas, han acudido los ministros para la Transformación Digital y de la Función Pública y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Óscar López, y Sara Aagesen. Además, juntos a los socialistas se encontraba también la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo.

También ha asistido a esta marcha una delegación del PP, encabezada por la coordinadora de Igualdad del PP, Sofía Acedo, y el vicesecretario de Igualdad, Jaime de los Santos.

Esta marcha es una de las dos que tienen lugar este miércoles por el 25N en Madrid, lo que vuelve a evidenciar la división del feminismo en la capital. A las 19:00 horas tiene prevista su salida la organizada por Comisión 8M con el lema 'Contra las violencias machistas: derechos, vivienda y feminismo antifascista'. En esta concentración participan Frente Amplío y Podemos.