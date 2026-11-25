La ministra de Igualdad y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo - EUROPA PRESS

Àngels Barceló y Henar Álvarez, premiadas por el 25N, critican la ausencia de mujeres al frente de programas en prime time MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado no cabe la equidistancia entre la víctima y el verdugo en materia de violencia de género durante el acto institucional celebrado en Madrid con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. "Esa mujer que sufre ese terrorismo en privado, el terrorista en casa. Necesitamos esa red feminista que nos sostenga y avance", ha apuntado la responsable de Igualdad para añadir: "Estoy segura de que el año que viene celebraremos este acto". Al comenzar su intervención, la ministra ha pedido al público qe se ponga en pie por las víctimas de violencia de género y ha nombrado emocionada a las 47 mujeres asesinadas en 2026 a manos de sus parejas o exparejas, mostrándose orgullosa por las feministas que "siguen luchando por la igualdad real y efectiva".

"Yo creo que se merecen un reconocimiento, 47 mujeres este año asesinadas por sus parejas o exparejas. No son números, son mujeres con sus vidas, sus familias y sus trayectoria. Son la punta del iceberg de la violencia machista", ha lamentado.

La ministra ha recordado que España lleva "50 años de avances, de legislación": "Tenemos que seguir avanzando y sentirnos orgullosos como país, como sociedad, de lo que hemos conquistado. Llevamos 20 años de una ley histórica que ahora es referente a nivel mundial, la ley integral contra la violencia de género".

"Por todas a las que tenemos que dejar un testigo de una sociedad más digna, más justa, más igualitaria y más libre. Es una responsabilidad que asumimos hoy como presente las que estamos", ha concluido.

RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DEL 25N

Durante el acto se han entregado los XXIII reconocimientos con motivo del 25N, con los que han sido premiados el grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, por su trayectoria en la incorporación de la perspectiva de género al derecho y su contribución a una justicia más igualitaria y comprometida con los derechos de las mujeres; Aminata Soucko, activista y superviviente de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y violencia machista; o la serie 'Pubertat', creada y dirigida por Leticia Dolera, que aborda la violencia sexual en la adolescencia, el consentimiento y la responsabilidad colectiva.

"El patriarcado se mantiene a través de la cultura, de modelos de masculinidad y feminidad que hemos asimilado como propios cuando no lo son, son propios de la cultura machista", ha declarado Leticia Dolera tras recibir el galardón.

También ha sido reconocida la periodista Àngels Barceló por su compromiso con una información que visibiliza las desigualdades de género; el IES El Majuelo de Gines (Sevilla), por su implicación en la prevención de las violencias machistas entre adolescentes; el sociólogo Erick Pescador, por su labor educativa y de sensibilización dirigida a hombres y jóvenes para promover masculinidades igualitarias y prevenir las violencias machistas; o la profesora e investigadora de la Universidad de Extremadura Inmaculada Domínguez por sus estudios sobre la violencia económica contra las mujeres.

"A mí me dan un premio por un trabajo que ya no hago, que hace un hombre. Si en el prime time de la tele ayer todo eran hombres, en el prime time de la radio son hombres todos los días", ha criticado Àngels Barceló.

Los premios otorgados con motivo del 25N han reconocido asimismo a la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en Ceuta, Livia Rosales; a la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional; a María Murnau, comunicadora, ilustradora y creadora de Feminista Ilustrada; a Nuevo Hogar Betania por su trabajo en la atención y protección de mujeres víctimas de trata y explotación sexual; y a la humorista y presentadora Henar Álvarez por utilizar el humor y la comunicación audiovisual para cuestionar los estereotipos de género, visibilizar las desigualdades y promover la sensibilización contra las violencias machistas.

"Necesitamos políticas efectivas contra los feminicidios. En esta campaña solo hemos escuchado hablar de nosotras para cuestionar la ley del aborto o decir que van a eliminar el Ministerio de Igualdad. Si lleváramos 1.388 hombres asesinados por sus mujeres tendríamos los tanques en las calles y las pulseras funcionarían", ha subrayado Henar Álvarez, que ha criticado que "ayer no había en prime time ni un solo programa con una mujer al frente" en la televisión.