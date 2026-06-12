Arte y superación: la exposición de Rafael Zapata que desafía barreras en el Museo Tiflológico de la ONCE

El fotógrafo sordociego Rafael Zapata inaugura una exposición en el Museo Tiflológico de la ONCE. - ONCE

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rafael Zapata, afiliado a la ONCE debido a su sordoceguera, expone una serie de 18 fotografías en el Museo Tiflológico de la organización en Madrid con las que busca "la esencia del mundo que le rodea", según informa la ONCE.

La exposición, titulada 'Entre la realidad y la fantasía de un invidente', se puede visitar hasta el 3 de octubre en horario de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas; y sábados, de 10:00 a 14:00 horas.

Zapata, que utiliza la fotografía y los programas de edición digital para capturar imágenes que oscilan entre la realidad y la abstracción, desafía las barreras de la discapacidad a través del arte y destaca la superación personal y la belleza del entorno local en el que se desenvuelve.

De acuerdo con la ONCE, se centra en paisajes naturales, los entornos rurales, bodegones y atardeceres, en un uso vibrante del color y en un amplio nivel de detalle, como reflejan las fotografías 'Entrada al otoño', 'Humedad del otoño', 'Toma castaña' o 'Piedras en el camino', que figuran entre algunas de las obras expuestas.

A su vez, también destaca la fotografía titulada 'Simulación', un montaje en el que, en la parte superior, se muestra el detalle de una mirada femenina y, en la inferior, la misma imagen desde la perspectiva de Rafael Zapata, con su visión en túnel. A partir de sus obras, el fotógrado colabora dando visibilidad a colectivos de personas con discapacidad, mostrando que es posible ocupar un lugar activo en el escenario cultural y social.

Además de su faceta artística, Zapata es un apasionado de la cocina y ha retado a grandes chefs a elaborar, provistos de antifaces, postres que él había preparado. Minutos antes de la inauguración, esta semana, el fotógrafo comentó que estas imágenes son "para mirar, pero también para analizar", ya que intenta darles "todo aquello" que a él "le falta".

"Yo no percibo muchas cosas de la fotografía, y retocándola en el ordenador aporto a la foto lo que a mí me falta: tonalidad más intensa, los colores, contrastes, para dar más presencia a la imagen", señaló.