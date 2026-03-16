Ascienden a 12 las asesinadas por violencia machista tras confirmar Igualdad el caso de una mujer en Cantabria

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MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 11 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, y a 1.355 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar el caso de una mujer en Cantabria.

Según ha informado el departamento que dirige Ana redondo, se trata de una mujer de 64 años, presuntamente asesinada por violencia de género el sábado 14 de marzo (fecha de hallazgo del cadáver). La víctima era española. La víctima no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia machista contra el presunto agresor.

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo en a la pareja de la víctima, un hombre de 52 años, como presunto autor del asesinato. Los efectivos recibieron el sábado el aviso del hombre porque había encontrado a la mujer fallecida en el domicilio, ha señalado la Delegación del Gobierno.

Según fuentes del Ministerio, casi el 60% de las víctimas de violencia de género de en lo que va de año no habían denunciado a su presunto agresor previamente. De hecho, cuatro de las 12 tenían medidas solicitadas.

Precisamente, Igualdad ha convocado un comité de crisis este martes 17 de marzo para analizar los asesinatos machistas que tuvieron lugar en el mes de febrero, según han avanzado fuentes ministeriales a Europa Press. En marzo, hasta la fecha, han tenido lugar dos crímenes de este tipo.