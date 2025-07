Asociación Yo No Renuncio muestra "indignación" por el permiso parental de 2 semanas que "solo es para algunas familias"

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Yo No Renuncio y fundadora del Club Malasmadres, Laura Baena, ha trasladado la "sorpresa" e "indignación" entre las madres de la asociación ya que el permiso de dos semanas retribuidas para cuidado del menor, aprobado este martes por el Gobierno, "no es para todas las familias" con hijos menores de 8 años sino "solo para algunas", en concreto, las que tengan hijos nacidos a partir del 2 de agosto de 2024.

"Muchas y muchos creíamos que esas dos semanas retribuidas al 100% eran dentro de las ocho semanas de permiso parental, pero el permiso parental en el Estatuto de los Trabajadores sigue intacto y lo que se ha creado es un permiso nuevo 100% retribuido solo para los progenitores que tengan hijos nacidos a partir del 2 de agosto de 2024", ha criticado Baena, en declaraciones a Europa Press.

Según ha recordado la presidenta de la Asociación Yo No Renuncio, la "promesa" era retribuir al menos cuatro de las ocho semanas del permiso parental ya contemplado en el Estatuto de los Trabajadores y al que se pueden acoger todas las familias con hijos menores de 8 años. "De repente, nos dicen no solo que no va a ser para todas las familias, sino que además con esto estamos cumpliendo con la normativa europea y a mí esto me suena más a parche que otra cosa", ha apuntado.

Baena considera que con este tipo de medidas el Gobierno demuestra que "no hay un compromiso real" porque "con esto no se soluciona la conciliación en España". "Las familias van a seguir renunciando, van a seguir cogiendo esos permisos sin sueldo que no se pueden permitir la mayoría y tirando como pueden con recursos propios", ha lamentado.

Por ello, aunque celebra el "avance" que supone esta ampliación de permisos para las nuevas familias jóvenes y para las monomarentales, afea que se anuncie "de manera triunfalista, a bombo y platillo" cuando supone "un agravio comparativo".

Ante esta situación, desde la Asociación Yo No Renuncio están analizando cuál va a ser su respuesta y trasladar su reacción formal al Gobierno, ante una medida que no es la que esperaban.