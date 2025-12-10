Aumenta la rabia y la carga emocional en los homicidios machistas, según exdelegado del Gobierno Miguel Lorente

Archivo - El exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente - EUROPA PRESS - Archivo

Madrid 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, ha alertado este miércoles de un aumento de la rabia y la carga emocional en los homicidios machistas en los últimos años.

Así lo ha puesto de manifiesto preguntado por los cuatro asesinatos de violencia de género del mes de diciembre, a falta de uno de Valencia aún por confirmar, que elevaría a cinco los crímenes machistas de este mes y a 46 en todo el año.

En este sentido, Lorente ha indicado que en los 10 últimos años, hay un incremento de más del 50% en el número de puñaladas empleadas en los asesinatos machistas. Igualmente, ha añadido que a pesar de que existe una disminución del 19% en el número de homicidios de mujeres, estos "se cometen con mucho más rabia, con mucho más ira, con mucha más carga emocional".

"Refleja lo que vivimos en la sociedad con esa polarización y con esta actitud tan crítica frente a las políticas de igualdad frente a todo lo que se presenta como un ataque a los hombres", ha afirmado.

También ha destacado la disminución este año en el número de suicidios tras el asesinato machista. Según datos del Ministerio de Igualdad, los presuntos agresores se suicidaron en el 11% de los casos de este 2025.

"Cuando el agresor se suicida es porque percibe que después del homicidio va a sufrir un rechazo, una crítica, un alejamiento por parte de gente que a él le importa, los entornos, las amistades, compañeros y compañeras de trabajo, lo van a rechazar, ha argumentado.

Por el contrario, Lorente ha precisado que cuando el agresor cree que hay cierta posibilidad de aceptación o de integración, no se suicida. "El hecho de que se haya bajado el número de suicidios está a favor de esa polarización que lleva a entender a muchos agresores que el uso de la violencia es una opción que ellos tienen para resolver un problema que consideran que merece esa respuesta".

En la misma línea, ha indicado que la violencia de género se sostiene sobre cuatro factores principales. El primero es el machismo estructural y la "construcción androcéntrica". Sobre él ha dicho actúa un factor estacional, que incrementa el riesgo en periodos de ruptura de rutinas familiares -fundamentalmente verano y Navidad- y otro elemento que denomina "efecto paso a la acción", un refuerzo que aparece cuando se conocen casos previos de homicidio.

A estos se suma un cuarto factor, el negacionismo de la violencia de género, que según Lorente genera "desconfianza" en el sistema y refuerza a los agresores.

PIDE ACTUAR

Además, ha llamado a actuar frente a la concentración de casos. "Porque al final de lo que estamos hablando es de factores de riesgo que suman y cuando tenemos factores de riesgo que suman tenemos que tener acciones que resten para disminuir esos factores de riesgo", ha expuesto.

Para ello, ha apostado por la intervención de los entornos que conozcan casos de violencia machista, en la respuesta profesional a través del sistema sanitario y en la valoración del riesgo.

Finalmente, sobre si podría estar afectando en los primeros días de diciembre el factor estacional, ha asegurado que las dinámicas y el efecto de imitación que se puede producir a partir de un caso previo "puede romper un poco lo esperable que sería justo cerca del momento de irse de vacaciones en verano o del momento de las fiestas navideñas en Navidad". "Lo que tenemos que entender es que al no controlar la individualidad de los casos, tenemos que adoptar medidas de carácter general", ha recalcado.

El Ministerio de Igualdad confirmó este martes tres asesinatos machistas: en Toledo, Sevilla y Barcelona. Estos se han sumado al caso de hace una semana en Alicante. Además, el departamento que dirige Ana Redondo se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en Valencia.

Desde octubre, el Ministerio de Igualdad ha confirmado 17 asesinatos por violencia de género (seis en octubre, siete en noviembre y cuatro en diciembre.