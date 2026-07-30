El BCE define funciones de accesibilidad avanzadas para la aplicación del euro digital

Accesibilidad sobre el euro digital. - FUNDACIÓN ONCE

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central Europeo (BCE) ha diseñado funciones de accesibildiad avanzadas para la aplicación del euro digital. Así lo ha explicado el representante del Comité Ejecutivo del BCE Piero Cipollone que ha explicado que "al igual que el efectivo, el euro digital será un bien público y, en la era digital, todos los europeos deberían poder acceder a él en igualdad de condiciones".

El BCE ha diseñado unas funciones de accesibilidad que van más allá de los requisitos de la Ley Europea de Accesibilidad y del estándar EN 301 549, por lo que se sitúa entre las más avanzadas del mercado. Según Cipollone, "se apoya la propuesta legislativa de la Comisión Europea, que garantizaría que todas las personas tengan acceso a la aplicación del euro digital". "La accesibilidad es la forma de asegurarnos de que el euro digital pertenece a todos",ha añadido.

El diseño propuesto aplica el nivel más alto de requisitos de accesibilidad establecidos en las Directrices de Accesibilidad al Contenido Web para las aplicaciones móviles de pago, abarcando la percepción, la operabilidad y la accesibilidad cognitiva. La aplicación contará con funciones avanzadas como un diseño visual mejorado, navegación completa mediante teclado, compatibilidad con lectores de pantalla, avisos de expiración de sesión, lenguaje simplificado, prevención de errores y ajustes de reducción de movimiento.

La propuesta sobre las funciones de accesibilidad ha sido desarrollada en cooperación con organizaciones de consumidores, expertos en accesibilidad y bancos centrales nacionales. Los requisitos de la aplicación se seguirán validando mediante pruebas de usabilidad y accesibilidad con miembros de Fundación ONCE y personal del BCE y de 19 bancos centrales nacionales, con el fin de contribuir a una experiencia de usuario coherente e inclusiva en toda la zona del euro, como indica Fundación ONCE.

La aplicación del euro digital se está desarrollando actualmente y se probará durante el ejercicio piloto cuyo lanzamiento está previsto para 2027. De acuerdo con el Reglamento propuesto, la aplicación sería una de las varias formas en que las personas podrían acceder a los servicios básicos del euro digital, permitiendo a los europeos participar plenamente en la economía digital.