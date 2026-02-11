La brecha de género en STEM alcanza 35,8 puntos y triplica la media nacional, según UGT FICA

Archivo - Laboratorio de Reciclado de Materiales del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, a 11 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

La brecha de género en los sectores de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) alcanza los 35,8 puntos porcentuales y triplica la media nacional, según revela la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT FICA), en su informe de 2026, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra este miércoles 11 de febrero.

En este sentido, indica que el empleo STEM en España ya supera el millón de trabajadores (1.047.700). Si bien, añade que la participación femenina se queda en el 32,1% (336.400 mujeres). "Este dato arroja una brecha de género de 35,8 puntos porcentuales, una cifra alarmante si se compara con la brecha del mercado laboral general, que es de solo 7,1 puntos. Actualmente, solo el 3,2% del total de mujeres ocupadas en España trabaja en profesiones STEM", subraya UGT FICA.

El informe también revela que, entre 2024 y 2025, mientras el empleo masculino en STEM cayó un 6,5%, el femenino se mantuvo estable, registrando un ligero crecimiento del 0,3%. "Este comportamiento sitúa a las mujeres como un factor de estabilidad para el sector en momentos de ajuste económico", destaca.

En esta misma línea, señala que las mujeres representan el 44,9% del paro en STEM, una cifra que UGT FICA tilda de "desproporcionada" respecto a su peso en el empleo (32,1%).

Asimismo, expone que, de los casi 300.000 contratos STEM registrados en 2025, el 38,4% fueron para mujeres. Además, la contratación femenina cayó un 3,6% en el último año, un descenso más pronunciado que el masculino (-2,6%).

Del mismo modo, asegura que la rama de Investigación y Desarrollo (I+D) sigue siendo el único espacio con mayoría femenina (54,2% del empleo). En el extremo opuesto, áreas como infraestructuras informáticas y datos cuentan con una presencia de mujeres "marginal" (2,3%).

UGT FICA recalca que "la desigualdad comienza en las aulas". "Aunque las mujeres suelen obtener mejores resultados académicos en STEM, solo representan el 30,7% de las personas graduadas. La brecha es especialmente crítica en la Formación Profesional, donde solo el 7% de las tituladas elige áreas STEM, frente al 52% de los hombres", avisa.

Para UGT FICA, "la igualdad en STEM debe ser una prioridad estratégica en la negociación colectiva y los Planes de Igualdad". El sindicato propone colaboración entre empresas y centros educativos para "visibilizar" a mujeres en puestos STEM; reformar los sistemas de selección "para eliminar sesgos de género"; medidas "que aseguren que las mujeres no abandonen sus carreras por falta de reparto equitativo de responsabilidades"; e implementar auditorías y medidas "que eliminen de forma efectiva la brecha salarial".

Finalmente, advierte de que "sin la plena incorporación de las mujeres, la transición digital corre el riesgo de convertirse en una nueva fuente de desigualdad estructural para el futuro del trabajo".