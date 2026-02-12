Rego vuelve a la negociación de la ley de violencia vicaria y espera que salga en "pocas semanas"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en un encuentro informativo de Artículo 14- EUROPA PRESS

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que "no se ha cerrado" la negociación entre su departamento y los Ministerios de Justicia e Igualdad sobre el anteproyecto de ley de violencia vicaria y se ha mostrado "optimista" sobre su aprobación "en pocas semanas" en Consejo de Ministros.

Fuentes de Juventud e Infancia anunciaron hace una semana que se desmarcaban del anteproyecto de Ley de Violencia Vicaria "tras la negativa de Justicia a corregir los riesgos advertidos por el movimiento feminista".

"Estamos en el proceso de negociación de la ley, no se ha cerrado todavía, es verdad que nosotros lo que hemos situado es que si no recoge determinadas garantías no seremos coproponentes de esa ley, pero de momento se está trabajando en ellos, por tanto, ahí estamos, y estamos trabajando en esa redacción final y creo que vamos a ser capaces de encontrar una redacción que va un pasito más allá", ha explicado este jueves Rego en un encuentro informativo de Artículo 14.

La titular de Juventud e Infancia ha precisado que están trabajando para que la ley sea "lo más garantista posible" tanto con mujeres que sufren esta violencia vicaria como con "la protección a sus hijos".

RETIRADA DE CUSTODIA COMO MEDIDA CAUTELAR

En este sentido, ha propuesto la "retirada de la custodia en procesos de investigación a casos de violencia como medida cautelar" y ha aseverado que "un maltratador no puede ser un buen padre".

"Si las leyes de violencia contemplan que hay mecanismos para salvaguardar a las mujeres porque son imprescindibles para erradicar la violencia, esos mismos mecanismos jurídicos se deben aplicar en el caso de niños y niñas que sufren violencia de género", ha reclamado la ministra, al tiempo que ha insistido en que hay que "salvaguardar de manera nítida y rotunda" a los menores.

De este modo, Rego ha apuntado este miércoles que siguen "en proceso de negociación" y que a veces las "discrepancias y conflictos" dentro del Gobierno de coalición les permiten "avanzar" y llegar a "acuerdos". "Yo soy optimista. No va a tardar mucho, creo que estamos hablando de unas pocas semanas en cualquier caso", ha subrayado.