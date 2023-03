Calviño insta a estar "todos unidos, no solo unidas" en el 8M: "Espero verlos a todos en la manifestación"

La vicepresidenta defiende la ley representación paritaria porque los cambios "van demasiado despacio"



MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y Ministrade Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha apelado a la unidad del feminismo y de toda la sociedad ante la celebración del 8 de marzo.

"Tenemos que hacer todo lo posible para ir unidos, no solo unidas, en una reivindicación y también una celebración", ha asegurado la ministra al ser preguntada por la división del movimiento feminista en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha animado a acudir a la movilización del miércoles. "Espero verles a todos en la manifestación del 8M", ha añadido Calviño.

En su opinión, la brecha en el movimiento feminista "se pude resolver" y considera que "no hay ninguna buena razón para no estar todos unidos". Ha recordado, en este sentido, la agenda del Gobierno. "No es solo una agenda de las mujeres, sino una agenda que nos hace mejores como sociedad y en la que hombres y mujeres están muy alineados y muy comprometidos".

Respecto a la división del Gobierno a cuenta de la reforma de la ley del solo sí es sí, ha "lamentado que haya discusiones y parezca que existen divisiones que son incomprensibles para el conjunto de la sociedad". Ha defendido, asimismo, tanto esta norma como la Ley Trans, que ha calificado de "positivas y necesarias".

Ha insistido, no obstante, en defender la reforma del solo sí es sí cuya admisión a trámite se vota este martes en el Congreso. "Nadie esperaba esta interpretación por los jueces, pero una vez que se da hay que corregirla sin perder más tiempo", ha añadido.

LEY DE REPRESENTACIÓN PARITARIA

Respecto a la aprobación de la ley de representación paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión que aprobará este martes el Consejo de Ministros, Calviño ha destacado los avances de los últimos años aunque ha admitido también que "queda mucho camino y no hay tiempo que perder". "Es muy bueno dar un paso adelante con la ley de mañana", ha añadido.

En esta dirección, ha recordado que hasta el momento, lo que existen son "orientaciones" y con la nueva norma lo que se pretende es que haya "obligaciones concretas de llegar al 40 por ciento en los consejo de representación no sólo en empresas cotizadas, sino en grandes empresas. "No tenemos tiempo que perder, porque el talento está desigualmente distribuido", ha añadido Calviño.

La ministra ha reconocido que en los últimos años se ha ido produciendo un cambio de cultura entre el empresariado, aunque también ha admitido que "va demasiado despacio". "No podemos dejar de pasar ni un día más sin tratar de acelerar un proceso que tiene unos resultados muy positivos desde el punto de vista económico", ha añadido.

Respecto a la posibilidad de aprobar la ley antes de que finalice este mandato, Calviño ha asegurado que "cada día cuenta" y ha animado a "aprovechar lo que queda de legislatura". "Esta misma semana vamos a tener debates importantísimos y tenemos que acelerar la aprobación de estas leyes que nos permiten seguir avanzado", ha explicado.

En cuanto al hecho de que ninguno de los dos partidos con opciones de gobernar cuenten con una candidata a presidente del Gobierno, Calviño ha recordado el elevado número de mujeres que componen el ejecutivo de Pedro Sánchez y ha destacado la sensibilidad feminista de éste. "Tenemos un presidente feminista que impulsa estos avances", ha concluido.