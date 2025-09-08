Carmen Calvo a los negacionistas tras los últimos feminicidios: "Que abran los ojos y les duela la conciencia"

Archivo - La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, durante la celebración de la XII Cumbre de Mujeres Juristas "Igualdad y Derechos Humanos: un reto común’’, en el Senado, a 6 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha arremetido este lunes contra los negacionistas de la violencia de género tras los últimos asesinatos machistas.

"Para los que niegan la violencia y se convierten en parte de ella. Para los que preparan terreno a los violentos creyendo que luchar por la seguridad de las mujeres es un invento, es ideología de género. Que abran los ojos y les duela la conciencia, si la tienen. Siguen los asesinatos de mujeres", ha asegurado en un mensaje en la red social X.

Así lo ha puesto de manifiesto tras confirmar el Ministerio de Igualdad dos nuevos asesinatos machistas, uno en Sevilla y otro en Barcelona.

La primera víctima es una mujer de 47 años española, presuntamente asesinada por su pareja en Sevilla este pasado domingo 7 de septiembre. No tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, un hombre español de 45 años.

Respecto a la víctima de Barcelona, es una mujer de 56 años, presuntamente asesinada por su cónyuge el 25 de mayo de 2025 (según el hallazgo del cadáver). Tampoco tenía hijos menores de edad ni existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, un hombre español de 55 años.

Las palabras de Calvo tienen lugar después de que Vox celebrase el pasado jueves en el Congreso de los Diputados unas jornadas sobre 'Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina' con el objetivo de llegar "a conclusiones claras" sobre el número de mujeres asesinadas, que "sigue manteniéndose" desde que se aprobó el pacto de Estado contra la violencia de género.