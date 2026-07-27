CERMI pide reforzar derechos en la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia en su tramitación en el Senado

Archivo - Banderas de las Comunidades Autónomas frente a la fachada del Palacio del Senado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a los grupos parlamentarios que aprovechen la tramitación en el Senado de la reforma de las leyes sobre discapacidad y dependencia para incorporar mejoras al texto con el fin de reforzar los derechos del colectivo.

Por ejemplo, entre otras cuestiones, aboga por ampliar los beneficios fiscales, regular de forma "más equilibrada y garantista" el copago en dependencia y eximir del pago de peajes en autopistas a las personas con movilidad reducida.

Con motivo del inicio este jueves de la tramitación del proyecto de ley en la Cámara Alta, tras su aprobación en el Congreso de los Diputados, la plataforma ha trasladado a los grupos parlamentarios un conjunto de propuestas para "perfeccionar" la norma y reforzar los derechos de las personas con discapacidad.

Entre las principales iniciativas defendidas por el CERMI figuran la extensión de los beneficios fiscales reconocidos a las personas con discapacidad a las personas en situación de dependencia cuando estas se encuentren legalmente asimiladas; una regulación más equilibrada y garantista del copago en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Además, reclaman la exención del pago de peajes en autopistas para las personas con movilidad reducida; el fortalecimiento del régimen laboral de la asistencia personal como instrumento esencial para la vida independiente; así como otras medidas dirigidas a consolidar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

El CERMI espera que el Senado aproveche esta fase de tramitación para "enriquecer" el proyecto de Ley mediante la incorporación de aquellas mejoras que cuentan con un amplio respaldo del movimiento social de la discapacidad y que permitirán disponer de una norma más ambiciosa, garantista y plenamente alineada con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

El Senado inicia este 30 de julio la tramitación del Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con la reunión de la Ponencia de la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, convocada a las 11:30 horas.

La semana pasada, la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobó con competencia legislativa plena la Proposición de Ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que eleva las sanciones a las empresas de 50 o más trabajadores que inclumplan la cuota de reserva para personas con discapacidad, fijada en el 2%.

La ponencia fue aprobada con el voto a favor de todos los grupos excepto PP, que se ha abstenido, y Vox que votó en contra.