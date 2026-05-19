El CGPJ aprueba por unanimidad el informe del anteproyecto de ley de violencia vicaria

Archivo - Fachada del edificio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado este martes por unanimidad el informe al anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria.

Se trata de un informe complementario al que fue aprobado el pasado 12 de diciembre de 2025, ya que con posterioridad el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes remitió un nuevo texto, según ha informado el CGPJ en un comunicado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó la semana pasada que ya no era "dueña" del texto y que era el CGPJ el que, en una segunda ronda, tenía que "valorar si el proyecto se adecua completamente a la legislación vigente y no hay ningún tipo de motivo de controversia en cuanto a la conciliación con el resto del ordenamiento jurídico".

"Y eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando a que otros decidan si ese proyecto de ley, espero que sí, es acorde con el sistema normativo y podemos ya seguir avanzando. Pero, como digo, es una cuestión de días, espero, porque ya lleva más de un mes y medio en el Consejo General del Poder Judicial", expuso entonces.

La ley ha sufrido diferentes retrasos, uno de ellos como consecuencia de la salida de la negociación de Sira Rego, tras calificar de "inaceptable" que en su día el texto permitiera al agresor mantener contacto con hijos víctimas de violencia vicaria o de género. Posteriormente, estos ministerios, junto con el de Justicia, retomaron las negociaciones para encontrar la redacción más certera posible.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado en diferentes ocasiones que se trata de "una ley compleja" y que, durante el trámite parlamentario, se pueden presentar enmiendas sobre "aquellas cuestiones" que no se hayan podido incorporar en el texto inicial.

Además, organizaciones integrantes de la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional alertaron al Gobierno en febrero de que el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria no hace distinción entre hombres y mujeres al crear un delito "neutro".

DEFINIRÁ EL RÉGIMEN DE VISITAS DE PADRES CONDENADOS

El pasado 5 de mayo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó la reforma de la Ley de protección a la infancia frente a la violencia (LOPIVI), avanzó que el régimen de visitas de padres condenados por violencia de género va a estar "más definido" en la ley contra la violencia vicaria.

"En relación al régimen de visitas, claro, esto se va a trabajar paralelamente en la ley de violencia vicaria. Es ahí donde va a quedar más definido", afirmó.

Además, el pasado 8 de mayo, en un acto en Maracena (Granada), las ministras de Juventud e Igualdad, Sira Rego y Ana Redondo, respectivamente, destacaron su unidad en el impulso de las leyes de infancia y de violencia vicaria. En concreto, Redondo aseguró que "cuando un proyecto llega al Consejo de Ministros, ese proyecto es de todas".

Asimismo, Redondo dijo sentirse orgullosa de que España sea el primer país que elabore una ley contra la violencia vicaria y destacó que la norma que incorporará un tipo penal específico en el Código Penal que proteja a las madres víctimas de esta violencia.

También destacó que la ley contemplará casos de personas con discapacidad y otros familiares que puedan ser sujetos de esta violencia.