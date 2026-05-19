Igualdad propone a Vodafone la adjudicación del nuevo contrato de las pulseras para maltratadores

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a los medios de comunicación durante su visita institucional a las instalaciones de la calle Marqués de Ahumada en Madrid, sede central del servicio 028, a 13 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG), ha propuesto la adjudicación del contrato del servicio de las pulseras telemáticas para maltratadores a la UTE formada por Vodafone España S.A.U.-Securitas Seguridad España S.A., tras culminar el proceso de evaluación de las ofertas presentadas en el proceso de licitación abierta.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, el presupuesto base de la contratación es de 71,37 millones de euros (IVA incluido), tiene un valor estimado superior a los 111 millones de euros y constituye un instrumento esencial del sistema estatal de protección de las víctimas de violencia de género.

Igualmente, el Ministerio ha afirmado que este contrato "permitirá garantizar la continuidad y la mejora del sistema de seguimiento telemático, una herramienta clave para el control del cumplimiento de las medidas judiciales de alejamiento y la protección efectiva de las víctimas de violencia de género y violencia sexual".

La oferta seleccionada introduce avances en la capacidad tecnológica de los dispositivos, la calidad de los servicios de monitorización y los tiempos de respuesta operativa.

A la licitación han concurrido dos candidaturas y el proceso de evaluación de las propuestas ha contado con dos fases: el análisis de la calidad técnica y los criterios automáticos. En la primera se analizaron aspectos del diseño y prestación del servicio como el plan de transición, las prestaciones de los dispositivos, telecomunicaciones, la monitorización o el desarrollo de software e infraestructuras. En este bloque, la UTE Vodafone-Securitas ha logrado 14 puntos más que la otra candidata, "evidenciando una mayor calidad global en la propuesta técnica", de acuerdo con las conclusiones de la mesa técnica que ha evaluado las propuestas.

En cuanto a los criterios automáticos, la UTE Vodafone-Securitas logró la mejor puntuación también en la oferta económica, descartándose la existencia de "baja temeraria", ya que el presupuesto se encuentra dentro de los márgenes establecidos. Además, en concreto en los criterios automáticos de calidad, la propuesta incorpora "mejoras sustanciales" en los tiempos de respuesta críticos (instalación, sustitución de dispositivos y comunicación al órgano judicial en 12 horas), obteniendo la máxima puntuación.

Respecto a las funcionalidades de los dispositivos, la propuesta también ha obtenido la puntuación máxima al incluirse funcionalidades como la conectividad mediante eSIM multioperador, la actualización remota (OTA), la capacidad de gestión remota de dispositivos y la integración de sensores de movimiento de bajo consumo.

No obstante, desde el Ministerio de Igualdad han destacado que esta adjudicación es provisional y que aún falta recibir la oportuna documentación y esperar los plazos legalmente establecidos para posibles recursos antes de la adjudicación definitiva.