La CNSE alerta sobre la violencia digital hacia mujeres jóvenes sordas y reclama accesibilidad en lengua de signos

Plataforma ALBA - CNSE

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha alertado sobre la violencia digital hacia las mujeres jóvenes sordas y ha reclamado accesibilidad en lengua de signos.

Así lo ha puesto de manifiesto en el seminario online 'No es broma, es violencia', celebrado este miércoles, centrado en visibilizar la violencia digital que sufren mujeres jóvenes sordas. Durante la jornada, expertas de la CNSE advirtieron sobre nuevas formas de control y abuso que se han trasladado al entorno digital, manteniendo los mismos patrones de desigualdad presentes en la violencia machista.

La sesión contó con la participación de la vocal de la Comisión de Juventud Sorda, Vanessa Legrand, y las expertas en Políticas de Igualdad de Género de la CNSE, Alba Prado y Cristina López, quienes detallaron prácticas como cibercontrol a través del móvil, exigencia de contraseñas, geolocalización constante, envío insistente de mensajes, ciberacoso, sextorsión, difusión no consentida de imágenes íntimas y humillaciones mediante inteligencia artificial, así como la proliferación de espacios digitales con discursos "antifeministas y de odio" hacia las mujeres.

En este sentido, Legrand subrayó que estas conductas no son episodios aislados: "La violencia digital no es una violencia menor. Tiene consecuencias reales en la salud mental, en la autoestima y en la autonomía de las víctimas", afirmó, al mismo tiempo que señaló que "muchas jóvenes sordas viven situaciones de control y acoso que se minimizan como bromas".

Un aspecto central del seminario fue la accesibilidad lingüística. La CNSE insistió en que cualquier estrategia de sensibilización y prevención frente a la violencia digital debe incorporar de manera transversal la lengua de signos, garantizando que la información llegue a las mujeres sordas en condiciones de igualdad. Según las expertas. "Incluir la lengua de signos no es una medida complementaria, es una condición imprescindible para que todas las mujeres puedan conocer sus derechos y los recursos disponibles", precisó.

En este marco, destacó la Plataforma ALBA, una herramienta digital adaptada a las necesidades comunicativas de las mujeres sordas para identificar la violencia online, y la guía de prevención 'La realidad tras las redes sociales', que ofrece herramientas prácticas para detectar situaciones de riesgo e incorpora códigos QR con vídeos informativos en lengua de signos.

La CNSE concluyó que frenar las ciberviolencias requiere un "compromiso conjunto" de instituciones, plataformas digitales, comunidad educativa y sociedad civil, garantizando que las estrategias de información y atención incluyan a las mujeres sordas: "Un entorno digital verdaderamente seguro es aquel que no deja a nadie atrás", añadió.